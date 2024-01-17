في العناية المركزة.. تطورات الحالة الصحية لـ فادي خفاجة بعد انقلاب سيارته

كشفت الفنانة منة جلال عبر صفحتها الشخصية علي موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، عن تطورات الحالة الصحية للفنان فادي خفاجة.

وقالت منة جلال: فادى فى الرعاية المركرة تحت الملاحظة عشان يطمنوا على المخ لما العربية اتقلبت وهو الحمد لله فى تحسن.

وكان قد علم صدى البلد من مصادر خاصة نقل الفنان فادى خفاجة إلى أحد المستشفيات الشهيرة بمدينة نصر وإصابته بارتجاج فى المخ وكسور فى أماكن متفرقة فى الجسد نتيجة انقلاب سيارته.

الفنانة منة جلال كشفت عن تعرض الفنان فادى خفاجة لحادث سير مروع أدى لانقلاب سيارته أثناء ظهوره في لايف على تيك توك.

وكتبت منة جلال: “يا جماعة اللي يعرف يوصل لفادى خفاجة الممثل كان لايف على التيك توك والعربية اتقلبت به وتليفونه فصل”.

يذكر ان أثار الفنان فادي خفاجة، حالة من الجدل الواسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعد ما ظهر في مقطع فيديو عبر منصة الـ تيك توك، في حالة انهيار وشكوى،