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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

انطلاق امتحانات الإعدادية بالإسكندرية دون شكاوى من العربي

انطلاق امتحانات الإعدادية
انطلاق امتحانات الإعدادية بالإسكندرية

صرّح الدكتور عربي أبو زيد، مدير مديرية التربية والتعليم، صباح اليوم الأربعاء، بأنَّ امتحانات الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية انطلقت صباح اليوم في 384 لجنة امتحانية بالإدارات التعليمية التسع، وفق الجداول المعلنة وسط حالة من الانضباط والالتزام بجميع القرارات الوزارية والكتب الدورية المنظمة لأعمال الامتحانات.

وقام أبو زيد بجولة تفقدية لمتابعة انتظام سير العملية الامتحانية بمدرسة قايتباي الإعدادية للبنين بإدارة الجمرك، وذلك بحضور أميمة طه، مدير عام الإدارة، حيث يؤدي الطلاب امتحان مادة اللغة العربية في اللجنة الأولى وامتحان مادة التربية الدينية في اللجنة الثانية.

وأشاد بانضباط اللجان ووجود جدول الامتحانات في مكان واضح، وكذلك دليل اللجان والالتزام بجميع التعليمات الخاصة بأعمال الامتحانات.

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كما قام بمتابعة الامتحانات وتفقد لجان مدرسة السلام الإعدادية بإدارة غرب.

وأشاد بانضباط العملية الامتحانية ووجود دليل اللجان والاهتمام بمستوى نظافة المدرسة ووضوح ورقة الأسئلة.

وأكَّد مدير المديرية أن غرفة العمليات المركزية بالمديرية وغرف العمليات بالإدارات التعليمية لم تتلقَّ أية شكاوى بشأن امتحانات اليوم.

يأتي هذا في ضوء توجيهات الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، واللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، بمتابعة انتظام سير امتحانات الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2023 / 2024.

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