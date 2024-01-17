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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

رئيس وزراء بريطانيا يحدد 3 شروط لوقف إطلاق النار في قطاع غزة

ريشي سوناك
ريشي سوناك

حدد رئيس الوزراء البريطاني، ريشي سوناك، اليوم الأربعاء، 3 شروط من أجل دعوة بلاده لوقف إطلاق النار في قطاع غزة.

جاء ذلك خلال حضور سوناك جلسة الأسئلة في البرلمان البريطاني، حيث توجهت كارولين لوكاس، عضو حزب الخضر، لسوناك قائلة: "لقد قتل بالفعل 24 ألف شخص، ما الذي يتطلبه الأمر بالنسبة لك لدعم وقف إطلاق النار في قطاع غزة؟".

بالإضافة إلى ذلك، أكدت لوكس أنه إلى أن تدعو الحكومة البريطانية إلى وقف فوري لإطلاق النار، فهي متواطئة في الفظائع التي تحدث في غزة.

ورد سوناك بأنه وحكومته مهتمان بالحل وأضاف أن وقف إطلاق النار سيكون "أفضل طريق للمضي قدما".

وفي الوقت نفسه، قال سوناك: "على حماس أن توافق على إطلاق سراح جميع الأسرى، وعليها أن تعلن أنها لم تعد مسؤولة عن قطاع غزة وأن تعلن انتهاء الهجمات الصاروخية على إسرائيل".

وقال أيضا إنه "سيتعين على السلطة الفلسطينية العودة إلى غزة لتوفير الحكم والمساعدات".

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