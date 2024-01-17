منظمات الأعمال المصرية تناقش تأثيرات الأزمات العالمية مع المدير الإقليمي لصندوق النقد

نظم اتحاد الغرف التجارية لقاءً لقيادات منظمات الاعمال مع الدكتور جهاد أزعور مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، للتحاور حول الوضع الاقتصادي العالمى والإقليمي واثار المتغيرات والأزمات العالمية والإقليمية واليات مجابهتها ودور الصندوق ومؤسسات التمويل الدولية في ذلك.

وشارك بالاجتماع رؤساء اتحاد الغرف التجارية واتحاد الصناعات المصرية وجمعية رجال الأعمال المصرين والغرفة الأمريكية وجمعية المصدرين المصريين وهيئة مكتب اتحاد الغرف والمستشارين الاقتصاديين للاتحاد ورئيس الاقتصاد والأعمال.