"لن نتمكن من العيش في إسرائيل".. تحذير عاجل من وزير دفاع الاحتلال

قال وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف جالانت، اليوم الأربعاء، إنه إذا لم يتم تفكيك حركة حماس بالكامل، فلن نتمكن من العيش في إسرائيل.

وأضاف جالانت، خلال زيارة وحدة شايطيت 13 في قاعدة عتليت البحرية: “نواصل القتال حتى عودة الرهائن، وتفكيك القدرات العسكرية وإزالة حماس من السلطة”.

وفي نهاية الزيارة، أجرى وزير الدفاع الإسرائيلي، حوارا مع جنود الوحدة النظاميين والاحتياطيين، وأكد أن الوحدة ستحصل على الموارد اللازمة لتنفيذ المهام في مختلف القطاعات.

وفي وقت سابق من اليوم، قال رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، إن الحرب علي قطاع غزة مستمرة حتى نكمل جميع أهدافنا.

وأضاف نتنياهو، خلال زيارة قاعدة نفاطيم الجوية في جنوب إسرائيل: "الحرب مستمرة وستستمر حتى النهاية حتى نكمل جميع أهدافنا: عودة الرهائن والقضاء على حماس والوعد بأن غزة لن تشكل بعد الآن تهديدا لإسرائيل”.

وتابع: “لا ينبغي لأحد أن يضللنا.. سنواصل القتال في البر والبحر والجو حتى النصر الكامل".