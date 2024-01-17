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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

نقيب الزراعيين: زيادة أسعار اللحوم الحمراء قريبا .. فيديو

اللحوم
اللحوم

قال الدكتور سيد خليفة، نقيب الزراعيين، والأمين العام لاتحاد المهندسين الزراعيين الأفارقة، إن الرئيس السيسي يولي اهتماما كبيرا بملف الأمن الغذائي والزراعي.

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هل ترتفع أسعار اللحوم خلال الفترة المقبلة؟.. نقيب الفلاحين يطالب بتدخل الحكومة

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الزراعة: تحسين السلالات وزيادة إنتاج اللحوم والألبان لتحقيق الأمن الغذائي

 

وأضاف سيد خليفة، خلال اتصال هاتفي مع الإعلامية عزة مصطفى، في برنامج "صالة التحرير"، على قناة "صدى البلد"،: جزء كبير من اجتماع الرئيس السيسي مع رئيس مجلس الوزراء ووزير الزراعة ووزير الموارد المائية والري والمدير التنفيذي لجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة اليوم كان يتضمن التعاون الزراعي مع الأشقاء في القارة الأفريقية.

 

وأكد أن الحكومة تعمل على إزالة المعوقات أمام المستثمر الزراعي، من خلال استصلاح الأراضي وتسهيل إجراءات التصدير، موضحا أن الشراكة الزراعية بين مصر ودول إفريقيا توطد العلاقات بينهما، منوها أن المشروعات المشتركة مع إفريقيا سيتولاها القطاع الخاص المصري مستقبلا.

 

وأشار إلى أن الدولة تسير على نهج استيراد اللحوم من الخارج، معقبا: "متوقع ارتفاع أسعار اللحوم الحمراء خلال الفترة المقبلة.


وأوضح الدكتور سيد خليفة، نقيب الزراعيين، والأمين العام لاتحاد المهندسين الزراعيين الأفارقة، أن ملف الأمن الغذائي قضية تهم العالم أجمع ومصر بصفة خاصة، باعتباره الملف الأهم في الاستثمار المصري.

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