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رئيس التحرير
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الأوقاف: اعتماد 8 خطباء بالمكافأة على بند التحسين و8 واعظات بمديرية أسيوط

وزارة الأوقاف
وزارة الأوقاف

اعتمد أ.د/ محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، عدد 8 خطباء بالمكافأة على بند التحسين وعدد 8 واعظات بمديرية أوقاف أسيوط من خريجي مركز إعداد الخطباء والواعظات بالمديرية، وعلى المديرية سرعة استكمال ملفاتهم وإرسالها للوزارة ، وهم :

الأوقاف: اعتماد عدد 8 خطباء بالمكافأة على بند التحسين و8 واعظات بمديرية أسيوط

1. محمود بخيت عبد الرحمن محمد خطيب مكافأة بالتحسين

2. نور الدين عبد الله مصطفى عطية خطيب مكافأة بالتحسين

3. زناتي صلاح أحمد زناتي خطيب مكافأة بالتحسين

4. حسن محمد حسن محمد خطيب مكافأة بالتحسين

5. أحمد محمد محمد محمد خطيب مكافأة بالتحسين

6. عبد الرحمن جميل محمد عبد الرحمن خطيب مكافأة بالتحسين

7. أحمد محمد محمود عبد الله أبو الليل خطيب مكافأة بالتحسين

8. صابر أحمد شعبان كميل خطيب مكافأة بالتحسين

9. هاجر أحمد شفيق أحمد واعظة معتمدة

10. إسلام مبروك عبد العظيم أحمد واعظة معتمدة

11. كريمة خلف علي عبد الجواد واعظة معتمدة

12. عبير أبو الحسن صديق واعظة معتمدة

13. دعاء فتحي عبد المعبود عبد القادر واعظة معتمدة

14. رشا علي محمد عبد الله واعظة معتمدة

15. صفاء علي حسين محمد واعظة معتمدة

16. نعمة محمود عطية محمود واعظة معتمدة

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اعتماد 56 خطيبًا بالمكافأة من المحالين للمعاش

كما اعتمد  وزير الأوقاف عدد (56) خطيب مكافأة من المحالين للمعاش، منهم (49) خطيبًا جديدًا، وتجديد تكليف (7)، وبيانهم كالتالي:

أولًا: اعتماد عدد (41) خطيبًا جديدًا بالمكافأة، على بند التحسين، وهم:

م الاسم المديرية

1. أحمد عبد العاطي أحمد علي المنيا

2. عيد محمد محمود عمر قنا

3. أحمد محمود محمد خليل قنا

4. حامد رمضان أحمد عبد الجليل القاهرة

5. ناصر جاد علي الطباخ الغربية

6. محمد محمد أحمد القرضاوي الغربية

7. محمد سالم علي خليل الغربية

8. رجب القطب حمودة الخطيب الغربية

9. البري أبو اليزيد السيد البري الغربية

10. أشرف محمد متولي سليمان الغربية

11. إبراهيم عبد العزيز إبراهيم خالد الغربية

12. إبراهيم أمين إبراهيم عبيد الغربية

13. الهادي صالح أحمد موسى الشرقية

14. ممدوح أحمد مهدي أحمد الشرقية

15. محمد عبد المنعم محمد هجرس الشرقية

16. محمد عبد العزيز محمد علي السعداوي الشرقية

17. محمد حسن محمد عبد المنعم الشرقية

18. عبد السلام محمد عبد الله محمد الشرقية

19. السيد عرفات محمد حنفي الشرقية

20. جمال سالم أحمد عطية الشرقية

21. جمال إبراهيم إسماعيل عمارة الشرقية

22. جلال عبد الراضي هريدي الشرقية

23. أحمد محمود السيد إسماعيل الشرقية

24. فوزي صادق خلف رشوان سوهاج

25. طه حسين رشوان بخيت سوهاج

26. سامي سيد فؤاد عيسى سوهاج

27. رمضان أحمد علي أحمد سوهاج

28. ربيع أبو الفضل عبد الفتاح نفادي سوهاج

29. خلف عبد النعيم مهيري هاشم سوهاج

30. حنفي محمد إسماعيل نصر سوهاج

31. جمال محمد توفيق آدم سوهاج

32. أحمد مصطفى عبد الله سليمان سوهاج

33. أحمد خلف السيد مدكور سوهاج

34. محمد عطية محمد سالم دمياط

35. زكريا الشحات عوض خطاب الدقهلية

36. حمدي أحمد محمد عمارة الدقهلية

37. أحمد عبد الوهاب إبراهيم علي الدقهلية

38. ربيع عباس حسن سالم البحيرة

39. سيد جابر محمد حسن أسيوط

40. محمد علي إبراهيم حسن الشرقية

41. صبحي محمد عبد الصمد سالم حسب الله القليوبية

ثانيًا: اعتماد عدد (8)، ويحق لهم بعد ستة أشهر التقدم لتعديل وضعهم ليكون على بند التحسين وهم:

م الاسم المديرية

1. محمد أحمد محمد علي الشرقية

2. عبد الوهاب عبد العاطي عبد الوهاب الشرقية

3. أحمد منصور علي غريب الشرقية

4. وحيد جابر حامد بركات سوهاج

5. علي رضوان علي رضوان سوهاج

6. عبد الساتر محمد سيد أبو دهب سوهاج

7. عاصم عبد الحليم أحمد عبد الحليم إسماعيل سوهاج

8. محمود خميس محروس محمد سوهاج

ثالثًا: اعتماد تجديد تكليف عدد ( 6 ) خطباء بالمكافأة من المحالين للمعاش على بند التحسين وهم:

م الاسم المديرية

1. الهادي محمد الهادي أحمد الشرقية

2. رمضان محمد محمد فضل القاهرة

3. جمال صلاح محمود أحمد سوهاج

4. صلاح عبد الحميد أحمد أبو العلا سوهاج

5. محمد عبد الحليم علي عمر سوهاج

6. عبد العال سيد عبد الباقي خليل أسيوط

رابعًا: اعتماد خطيب واحد، ويحق له بعد ستة أشهر التقدم لتعديل وضعه ليكون على بند التحسين وهو:

م الاسم المديرية

1. رفيق محمد صلاح محمد سليم الجمل الشرقية

الأوقاف وزير الاوقاف 8 خطباء بالمكافأة على بند التحسين واعظات مديرية اوقاف أسيوط

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