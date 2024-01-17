الاستقلال الفلسطيني: الدفاع المدني عاجز عن انتشال الشهداء من تحت الأنقاض |فيديو

قال الدكتور محمد أبو سمرة رئيس تيار الاستقلال الفلسطيني، إن العدوان الإسرائيلي يدمر كل شيء له علاقة بمقومات الحياة في قطاع غزة الأن، وغداً و بعد 200 عام، مؤكداً أن العدوان الإسرائيلي جعل قطاع غزة غير قابل للحياة في أي حقبة من الزمن.

رئيس تيار الاستقلال الفلسطيني: الدفاع المدني قدم أكثر من 200 شهيد من طواقمه

وأضاف محمد أبو سمرة خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، أن عدد الشهداء تجاوز 60 ألف شهيد، لافتاً إلى أن هناك ربع مليون فلسطيني ما بين شهداء وجرحى و مفقودين.

وأشار رئيس تيار الاستقلال الفلسطيني إلى، أن الدفاع المدني أصبح عاجزاً عن انتشال الشهداء من تحت الأنقاض، مضيفاً أن الدفاع المدني قدم أكثر من 200 شهيد من طواقمه، و من طواقم الإسعاف 250 شهيدا، و 140 شهيدا من الصحفيين.



ولفت رئيس تيار الاستقلال الفلسطيني إلى، أن 70% من سيارات الدفاع المدني تم تدميرها، بالإضافة إلى تدمير أكثر من 100 سيارة إسعاف.

وتابع: "طواقم الدفاع المدني لا تملك من المقومات لتقوم بواجبها إلا أيديهم، و بعض الأدوات البسيطة".