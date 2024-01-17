وزيرة الصحة الفلسطينية : غزة تواجه مجاعة |فيديو

قالت الدكتورة مي الكيلة وزيرة الصحة الفلسطينية، إن الوضع في غزة أصبح كارثياً للغاية، مع إستمرار الحرب، لافتة أن أكثر الشهداء و الجرحى من الأطفال، حوالي 10 ألاف طفل شهيد و 7000 امرأة.

وزيرة الصحة الفلسطينية:يوجد إنعدام الأمن الغذائي في قطاع غزة

وأضافت مي الكيلة خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "مساء DMC" المذاع عبر فضائية "DMC"، أنه وفقاً لتقدير "لليونيسيف" و برنامج الغذاء العالمي، يوجد إنعدام الأمن الغذائي في قطاع غزة، مؤكدة أن قطاع غزة يواجه مجاعة وأمراض كارثية.



وأشارت وزيرة الصحة الفلسطينية إلى، أن الاحتلال الإسرائيلي يسعى لقتل الشعب الفلسطيني بكافة الطرق والأشكال، مثل القتل و المجاعة أو تدهور الصحة العامة لهم، مضيفة أن تدهور الصحة العامة يؤدي إلى الموت، مثل ظهور مرض الكبد الوبائي، بالإضافة إلى الارتفاع المقلق في التهابات الجهاز التنفسي.



ولفتت مي الكيلة وزيرة الصحة الفلسطينية إلى، أنه يجب أن يتم وقف إطلاق النار، وإدخال المساعدات الإنسانية، موجهة الشكر لمصر على جهودها في علاج المصابين بقطاع غزة.