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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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حوادث

120 دقيقة بحث.. كيف سقطت المتهمة في سرقة سلاسل مايا شيحة الماسية

صدى البلد

١٢٠ دقيقة فقط استغرقتها الاجهزة الامنية بالجيزة في حل لغز سرقة سلاسل الماس من الفنانة مايا شيحة شقيقة الفنانتين حلا وهنا شيحة من داخل مركز تجميل باكتوبر. 

كاميرات المراقبة كشفت تفاصيل الجريمة كاملة حيث رصدت عاملة بالمركز يبدو عليها علامات الارتباك وعندما تم استجوابها اعترفت بارتكابها الجريمة حيث قالت انها تسلمت السلاسل الماسية من الفنانة لحين انتهائها من جلسة التجميل ثم اخفتها وعندما عادت مايا شيحة للسؤال عن السلاسل لاستلامها انكرت العاملة استلامها منها الا ان الكاميرات كشفت امرها وارشدت عنها. 

كانت ابلغت مايا، شرطة النجدة باكتشافها اختفاء السلاسل الألماس والتي تقدر قيمتها بما يزيد عن المليون جنيه، وانتقلت قوة أمنية وعملت على تفريغ كاميرات المراقبة في مكان الواقعة في محاولة للوصول إلى هوية المتهمين.

 

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حل لغز سرقة سلاسل ألماس من مايا شيحة في مول بأكتوبر

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اتسرق مني سلاسل ألماس بمركز تجميل .. مايا شيحة في قسم أكتوبر

واتهمت «مايا»، في بلاغها، خبيرة تجميل وعاملة بسرقة 3 سلاسل، قائلة إنها تواجدها في صالون التجميل خلعت ما ترتديه من مشغولات وأعطتها للعاملين بالمركز تمهيدًا لإجراء جلسة تجميل واكتشفت بعودتها إلى بيتها أنها لم تأخذ السلاسل ولما عادت إلى المكان فوجئت بإنكار العاملين للواقعة وعلى إثر ذلك اتصلت بالنجدة.

تعود تفاصيل الواقعة، عندما تلقت أجهزة الأمن بلاغًا بتعرض ممثلة معتزلة للسرقة في مول شهير بمدينة 6 أكتوبر، وعلى الفور انتقلت الشرطة إلى محل البلاغ، وبالفحص تبين أن مقدمة البلاغ مايا شيحة شقيقة الفنانتين حلا وهنا شيحة، إذ أفادت باختفاء بعض مجوهراتها لدى تواجدها في صالون تجميل.

تحرر محضر بالواقعة وأحاله اللواء هشام أبو النصر مدير أمن الجيزة إلى النيابة العامة للتحقيق. 

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اتسرق مني سلاسل ألماس بمركز تجميل .. مايا شيحة في قسم أكتوبر

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