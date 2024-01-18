أسباب زيادة أسعار باقات الإنترنت وخدمات المحمول.. القومي للاتصالات يوضح

قال محمد إبراهيم، رئيس قطاع حوكمة السوق بالجهاز القومي للاتصالات، إن أزمة كورونا ساهمت في اعتماد المواطنين بشكل كامل على الإنترنت، بالإضافة إلى إقامة مناطق جديدة، ولذلك نستهدف التطور التكنولوجي في المناطق وتحسين جودة الشبكة في مختلف المحافظات.

وأضاف محمد إبراهيم خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج “على مسئوليتي” المذاع على قناة “صدى البلد”،أن أسعار الإنترنت لم ترتفع منذ 2017 ، ولكن مع بداية العام حدث تعديل في أسعار بعض الباقات، والنسبة الإجمالية للزيادة على الباقات خاصة ذات الشريحة العليا لا تتعدى 10%.

ولفت إلى أن الجهاز القومي للاتصالات هو الذي يحدد قيمة الزيادة بالتنسيق مع شركات المحمول، مشددا على أن خدمات الاتصالات ستكون أفضل مما كانت عليه السنوات الماضية.