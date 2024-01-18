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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

اللقطات الأولى للقصف الأمريكي الجديد على اليمن .. فيديو

أرشيفية
أرشيفية

تداولت وسائل إعلام يمنية تابعة لجماعة الحوثي، اليوم الخميس، لقطات مصورة للقصف الأمريكي الذي استهدف عدة مواقع للجماعة في محافظات يمنية.

ونقلت شبكة "سي.بي.إس" الأمريكية عن مسؤول أمريكي قوله إن طائرات أمريكية شنت عدة ضربات جوية في اليمن على أهداف تابعة لجماعة الحوثي.

وقال المسؤول الأمريكي إن الضربات استهدفت مواقع للحوثيين كانت معدة لشن هجمات ضد السفن التجارية والعسكرية التي تمر بالبحر الأحمر.

والثلاثاء، أعلنت القوات الأمريكية قصف مواقع تابعة للحوثيين في اليمن بينما قال دبلوماسيون أوروبيون إن الاتحاد الأوروبي يوافق مبدئيا على تشكيل مهمة عسكرية لردع الحوثيين في البحر الأحمر.

وقال مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان، إن بلاده تعمل على التصدي "لعدوان الحوثيين" في البحر الأحمر.

وأكد سوليفان الثلاثاء خلال منتدى دافوس الاقتصادي في سويسرا، أن الولايات المتحدة تسعى إلى خفض التصعيد ووقف توسع النزاع في الشرق الأوسط، رغم ضرباتها على الحوثيين في اليمن.

الحوثي جماعة الحوثي اليمن الحوثيين البحر الأحمر

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