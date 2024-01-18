«نزل التردد واتفرج بالبيت»|10 قنوات مفتوحة لمشاهدة مباراة مصر وغانا بأمم أفريقيا

يهتم الملايين من عشاق الكرة بالبحث عن موعد مباراة مصر وغانا في أمم أفريقيا والقنوات الناقلة، بالتزامن مع انطلاق المباراة المرتقبة اليوم، بملعب فيلكس أوفوي بوانيي فى مدينة أبيدجان.

موعد مباراة مصر وغانا في أمم إفريقيا

ويهتم الكثير بالبحث عن موعد مباراة مصر وغانا في أمم إفريقيا ، إذ يستعد المنتخب الوطني بقيادة روى فيتوريا لمواجهة نظيره غانا في ثانى جولات بطولة كأس الأمم الأفريقية التي تقام بكوت ديفوار وتستمر حتى 11 فبراير المقبل.

وعن موعد مباراة مصر وغانا في أمم إفريقيا، تنطلق مباراة منتخب مصر ضد غانا في بطولة أمم أفريقيا، في العاشرة من مساء اليوم الخميس على ملعب فيلكس أوفوي بوانيي فى مدينة أبيدجان.

ويرتدي منتخب مصر الأول بقيادة المدير الفني البرتغالي روي فيتوريا، القميص الأحمر والشورت والجورب الأسود، بينما يرتدي منتخب غانا الطاقم الأبيض بالكامل، في المباراة التي تجمع المنتخبين اليوم في العاشرة مساء بتوقيت القاهرة في الجولة الثانية للمجموعة الثانية ببطولة كأس الأمم الافريقية 2023 التي تستضيفها كوت ديفوار.

وتعادل منتخب مصر مع موزمبيق بنتيجة 2-2 في الجولة الأولى للمجموعة التي يتصدرها منتخب الرأس الأخضر بفوزه على غانا بنتيجة 2-1.

القنوات الناقلة لمباراة مصر وغانا مجانا

وتذاع منافسات بطولة كأس أمم إفريقيا بكوت ديفوار عبر 10 قنوات مجانية مفتوحة مع قنوات beIN SPORTS ، ويمكن مشاهدتها من المنزل.

وجاءت القنوات المجانية على النحو التالي:

القناة الجزائرية الأولى

القمر الصناعي: النايل سات.

التردد: 11680.

الاستقطاب: عمودي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

قناة فوكس سبورت

القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 12284

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

قناة Canal 11 HD

القمر الصناعي: هيسباسات 30 غرب

التردد: 12437 -H -27500

قناة RING HD

القمر الصناعي: البلغاري 1.9 شرق

التردد: 12418-H-30000

قناة النبأ الليبية

القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 11096

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

قناة تيلي تشاد

القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 12015

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

قناة SPORT TV 1 HD

القمر الصناعي: هيسباسات Hispasat 30W

التردد: 12246-H-27500

قناة ESPN 901

القمر الصناعي: تيليستار 15

التردد: 12609-H-7550

قناة Solo Calcio

القمر الصناعي: الاوروبي 13 شرق

التردد: 11179-H-27500

قناة TV 8.5

القمر الصناعي: ترك سات 42 شرق

التردد: 12356 – أفقي – 7100

مواعيد مباريات منتخب مصر في أمم أفريقيا

تأتى مواعيد مباريات منتخب مصر فى أمم أفريقيا على النحو التالى..

الجولة الثانية:

مصر vs غانا – 18 يناير 2024 ..10 مساء

الجولة الثالثة:

مصر vs الرأس الأخضر – 22 يناير 2024..10 مساء.