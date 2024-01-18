تصريح أثار الجدل.. هل يعتزل محمد صلاح عقب أمم أفريقيا؟

أثارت الأنباء المتداولة خلال الساعات القليلة الماضية، حول رغبة اللاعب محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي، في اعتزال اللعب الدولي مع منتخب مصر، حالة من الجدل والتساؤل.. فما القصة؟

يذكر أن محمد صلاح يقود منتخب مصر، حاليا في النسخة الـ34 من بطولة كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم 2023، المقامة على أرض كوت ديفوار في الفترة من 13 يناير الجاري وحتى 11 من شهر فبراير 2024.

تصريح اعتزال محمد صلاح

بحسب الناقد الرياضي أحمد درويش، فإن صلاح يدرس حاليا قرار الاعتزال الدولي، في حال توديع منتخب مصر لبطولة كأس أمم إفريقيا، وخسارته اللقب للمرة الرابعة.

وقال درويش في تصريحات لقناة "الحياة" الفضائية: "صلاح تحدث مع بعض اللاعبين المقربين له داخل صفوف المنتخب، وقال لهم إنه يدرس قرار الاعتزال الدولي إذا لم يتوج باللقب الإفريقي في هذه النسخة".

لم يكن هذا التصريح الأول من نوعه عن اعتزال صلاح اللعب الدولي، حيث سبق وكشفت شبكة قنوات "CNN" الأمريكية عبر موقعها الرسمي قبل 5 سنوات، أن محمد صلاح يفكر في الاعتزال دوليا بعد مباراة السعودية في كأس العالم 2018.

وجاء في تقرير للقناة، أن صلاح يدرس الاعتزال الدولي عقب انتهاء كأس العالم 2018، والمشاركة في خروج الفراعنة من المونديال بعد الهزيمة في أول جولتين أمام الأوروغواي وروسيا ضمن المجموعة الأولى.

هل يعتزل محمد صلاح؟

لم يتم إصدار أي تصريحات رسمية سواء من محمد صلاح أو أيا من لاعبي المنتخب والجهاز الفني حول رغبة صلاح في اعتزال اللعب دوليا في حالة خسارة كأس أمم أفريقيا الحالية.

ووفقا للتقارير الصحفية الأخيرة، فإن الأنباء المتداولة حول نية محمد صلاح، الاعتزال الدولي في حال فشل منتخب مصر في التتويج بكأس أمم أفريقيا، مجرد شائعات، حيث أن نجم ليفربول لم يفكر في الاعتزال ويصب تركيزه في الوقت الحالي على بطولة أمم أفريقيا.

وأكدت التقارير أن محمد صلاح، لم يتحدث مع أي أحد عن رغبته في الاعتزال الدولي، بل على العكس يقوم بتحفيز لاعبي منتخب مصر لتصحيح المسار سريعًا في بطولة أمم أفريقيا، مشددة على أن ما يتردد حول اعتزال صلاح، غير صحيح، وأن اللاعب لا يربط تحقيق البطولات بمسألة الاعتزال.

ويستعد محمد صلاح، رفقة منتخب مصر للمباراة المرتقبة أمام غانا، في الجولة الثانية من بطولة أمم أفريقيا 2023، والمقرر لها العاشرة مساء اليوم الخميس.