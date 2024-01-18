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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

أخبار التعليم.. مسابقة التربية والتعليم 2024.. ننشر الأوراق المطلوبة للتقديم.. رابط مباشر.. قواعد وخطوات التقديم بتنسيق «الترم الثاني» للجامعات الخاصة والأهلية 2024

اخبار التعليم
اخبار التعليم

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.

مسابقة التربية والتعليم 2024 .. ننشر الأوراق المطلوبة للتقديم

تلقى موقع صدى البلد استفسارات عديدة بشأن الأوراق المطلوبة للتقديم في مسابقة التربية والتعليم 2024 المعروفة إعلامياً بـ مسابقة 30 ألف معلم 2024.

 

رابط مباشر.. قواعد وخطوات التقديم بتنسيق «الترم الثاني» للجامعات الخاصة والأهلية 2024

يبحث العديد من الطلاب غير الملتحقين بالجامعات للعام الدراسي الحالي، عن تنسيق الجامعات الخاصة والأهلية 2024، وقواعد وخطوات التقديم بتنسيق «الترم الثاني» للجامعات الخاصة والأهلية 2024 وبنفسالحدود الدنيا التي تقدم بها الطلاب خلال الفصل الدراسي الأول، حيث بدء التقديم يوم السبت الموافق 13 يناير 2024 ومستمر لمدة أسبوعين.

 

تداول أسئلة امتحانات الشهادة الإعدادية بجروبات شاومينج على تليجرام

تشهد الآن جروبات شاومينج على تليجرام تداولا لصور أسئلة امتحانات الشهادة الإعدادية التي يؤديها الطلاب الآن داخل اللجان في مختلف المحافظات حسب جدول كل محافظة.

 

«زين العابدين» يرأس اجتماع مجلس قطاع العلاقات الدولية والتعاون الأكاديمي بجامعة عين شمس

ترأس الدكتور محمد ضياء زين العابدين ، رئيس جامعة عين شمس ، اجتماع مجلس قطاع العلاقات الدولية والتعاون الأكاديمي بالجامعة ، بحضور الدكتورة غادة فاروق نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ، الدكتورة شهيرة سمير المدير التنفيذي للقطاع ، الدكتورة سلوى رشاد عميد كلية الألسن ، الدكتورة ريم الكباريتي مدير إدارة رابطة الخريجين ، الدكتورة شيرويت الأحمدي مدير إدارة الوافدين والأساتذة الزائرين ، الدكتور تامر النادى مدير إدارة المنح والمشروعات ،  الدكتور أحمد البنا مدير إدارة التصنيف الدولى .

 

وزير التعليم العالي يشيد بأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا في تعزيز القيم الدينية

استعرض الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي تقريرًا مقدمًا من الدكتور محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا حول قيام أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا والأزهر الشريف بإنتاج مشترك لمسلسل "نور والكوكب السعيد" بالتعاون مع مجلة نور، والمقرر عرضه خلال شهر رمضان القادم.

 

جامعة القاهرة تطلق قافلة تنموية شاملة لقرية كفر قنديل بمركز أطفيح

استعرض الدكتور محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة، تقريرًا من الدكتور محمد سامي عبد الصادق نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، حول نتائج أعمال القافلة التنموية الشاملة التي أطلقتها الجامعة، لقرية كفر قنديل بمركز أطفيح بمحافظة الجيزة، يوم الأحد 31ديسمبر 2023.

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