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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

أخبار الفن : أول تعليق من حسين فهمي بعد أنباء ارتباطه بالموديل مريم علاء وسبب طلاق أمير طعيمه

صدى البلد

نشر قسم الفن بموقع صدي البلد العديد من الأخبار العالمية والمحلية الهامة عن حسين فهمي واكرم حسني :

 

قلع التيشيرت.. موقف صادم من مؤلف فيلم الملكة على الريد كاربت

قام أحمد رمزي ، مؤلف فيلم الملكة باستعراض عضلاته وقوته الجسدية على السجادة الحمراء للعرض الخاص للفيلم.

 

أكرم حسني السبب .. القصة الكاملة لطلاق أمير طعيمة وزوجته

أعلنت جيني كامل، طلاقها رسميًا من زوجها الشاعر الغنائي أمير طعيمة، وذلك بعد سنوات من الزواج، حيث كتبت عبر حسابها الشخصي على موقع فيس بوك: تم الطلاق الرسمي وليس انفصال وسيبقى أمير والد أولادي وجد أحفادي له الود والتقدير.


أول تعليق من حسين فهمي بعد أنباء ارتباطه بالموديل مريم علاء


تصدر الفنان حسين فهمي محركات مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام القليلة الماضية بسبب انتشار صورة له مع الموديل مريم علاء، حيث زعم البعض أنه تزوجها في عمر الـ 80.


الحلاني وأصالة وراغب يتألقون في حفل ليلة صلاح الشرنوبي .. صور

قدم الفنان اللبناني عاصي الحلاني، موالًا لـ وليد عهد المملكة العربية السعودية الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، خلال فقرته في حفل ليلة صلاح الشرنوبي.

حسين فهمي اكرم حسني

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