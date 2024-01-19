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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

قصف كثيف من زوارق الاحتلال الحربية على ساحل غزة

زوارق الاحتلال
زوارق الاحتلال

أفادت وسائل الإعلام الفلسطينية، اليوم الجمعة، بأن الزوارق الإسرائيلية تقصف ساحل مدينة غزة ومناطق شمالي القطاع.


ووفقا لوكالة الصحافة الفلسطينية "صفا"، يوجد قصف كثيف من زوارق الاحتلال الحربية على ساحل مدينة غزة.

كما أشارت الوكالة إلى استمرار أصوات الانفجارات والقصف العنيف، والاشتباكات مع قوات الاحتلال في منطقة القرم وحي السلام شرق بلدة جباليا، شمال قطاع غزة؛ مشيرة إلى قصف مدفعي إسرائيلي شرقي وجنوبي شرقي محافظة خانيونس جنوبي القطاع.

وأكدت الوكالة الفلسطينية وقوع مصابين في قصف إسرائيلي على مسجد النور في حي الصبرة بمدينة غزة.

وفي وقت سابق من اليوم، أفادت وسائل إعلام فلسطينية، بأن قصفًا إسرائيليًا على منزل غرب خان يونس بجنوب قطاع غزة، قتل 4 فلسطينيين.

وقال الهلال الأحمر الفلسطيني عبر منصة "إكس" إن ضربات إسرائيلية مُكثفة استهدفت محيط مستشفى "الأمل" التابع له في خان يونس.

والخميس، طالب النواب الأوروبيون بوقف إطلاق نار "دائم" في غزة في قرار غير ملزم يشترط من أجل وقف المعارك الإفراج "الفوري" عن المحتجزين في قطاع غزة.

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