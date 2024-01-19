بنته وخطيبها موتوه .. كشف لغز العثور على جثمان شخص يالدقهلية

تمكنت مباحث بلقاس بمحافظة الدقهلية من كشف لغز العثور على جثة شخص فى العقد الخامس من عمره طافيه على مياه بحر ابو دشيشه التابعة للمركز وبه عدة طعنات وجرى نقل الجثمان إلى المشرحه على ذمة تصرفات النيابة.

حيث تبين ان نجلته م ا م ١٥ عاما وخطيبها م ت ن ١٩ عاما وراء مقتله حيث به ثلاث طعنات عقب نشوب مشاجرة مع خطيبها واصرار الاب عل فسخ الخطوبه وان الاب كان لها كل شئ خاصه عقب وفاة والدتها.

وتلقت مديرية أمن الدقهلية إخطارا يفيد بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة بلقاس بعثور عدد من الأهالى على جثه طافيه بمياه بحر ابو دشيشه التابعة للمركز .

انتقل ضباط المباحث وقوات الإنقاذ النهرى إلى مكان البلاغ حيث تم انتشال الجثمان من المياه وبالفحص تبين أن الجثه لشخص يدعى أشرف السعيد عبدالحميد 48 عاما من قرية ابو دشيشه التابعة للمركز وبها طعنات .

وجرى نقل الجثه إلى المشرحه على ذمة تصرفات النيابة وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات والتى أمرت بانتداب الطبيب الشرعى لتشريح الجثمان