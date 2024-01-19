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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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حوادث

سرقوا أسلحة وفلوس| اعترافات تفصيلية لـ«عصابة مكاتب المحامين » في الجيزة

صدى البلد

أدلى المتهمان بسرقة ٤ مكاتب محامين بالجيزة باعترافات تفصيلية لجرائمهما التي استوليا فيها على أسلحة نارية مرخصة ومبالغ مالية ضخمة من المكاتب. 

وقال المتهمان إنهما كانا يستهدفان مكاتب المحامين لما تحتويه في أغلب الأوقات على مبالغ مالية أتعاب الموكلين وأسلحة مرخصة، وأرشدا عن ٣ متهمين آخرين يشترون منهم المسروقات خاصة الأسلحة النارية. 

وتبلغ لقسم شرطة بولاق الدكرور بمديرية أمن الجيزة من محامى باكتشافه سرقة طبنجة "مرخصة" – عدد من الطلقات - مبلغ مالي من داخل المكتب الخاص به.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام تم تحديد وضبط مرتكبا الواقعة عاطلان “لهما معلومات جنائية”، مقيمان بدائرة مركز شرطة كرداسة، وبمواجهتهما إعترفا بإرتكاب الواقعة.

وأضافا بإنفاق المبلغ المالى المستولى عليه والتصرف فى السلاح النارى لدى عملائهما “سيئا النية” مالك مقهى وآخر عاطل تم ضبطهما وبمواجهتهما أقرا بتحصلهما على السلاح النارى من المتهمان والتصرف فيه بالبيع لأحد الأشخاص عامل، مقيم بدائرة مركز شرطة القناطر الخيرية بالقليوبية، “تم ضبطه وبحوزته السلاح النارى المستولى عليه”.

 

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وبتطوير مناقشة المتهمان المضبوطان أقرا بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطهالإجرامى فى إرتكاب وقائع السرقة، وأضافا بإرتكابهما 3 وقائع سرقة “جهاز لاب توب، شاشة تلفاز، هاتف محمول، مبالغ “عملات محلية وأجنبية”، طبنجة” من داخل 3 مكاتب للمحاماة بالجيزة ، والتصرف فى السلاح النارى بالبيع لأحد الأشخاص عاطل، مقيم بمحافظة أسيوط “أمكن ضبطه وبحوزته السلاح النارى”.

كما تم بإرشادهما ضبط جزء من المبالغ المالية المستولى عليها، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

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