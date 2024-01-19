عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

أخبار التكنولوجيا.. ريلمي تطلق أول هاتف يحمل العلامة التجارية Note بسعر رخيص.. جوجل تضيف ميزة سحرية لـ هواتف Galaxy S24 وجالاكسي إس 24 ألترا أغلى هواتف أندرويد

أخبار التكنولوجيا
أخبار التكنولوجيا

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بـ التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، ما بين أخبار وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:
 

سامسونج تصدم الجميع.. ميزات Galaxy AI مجانية لفترة محدودة

قدمت شركة سامسونج سلسلة Galaxy S24 في حدث Unpacked الأخير، والتي تضم ثلاثة نماذج: Galaxy S24 وS24 Plus وS24 Ultra، والتي تأتي جميعها مدعومة بتقنية الذكاء الاصطناعي، والذي استخدمته الشركة الكورية للتغلب على التحديات في المبيعات الرئيسية الناجمة عن المنافسة في السوق.

 

عرض مميز على موبايل أوبو الجديد Reno 11 Pro

كشفت شركة أوبو Oppo الصينية، خلال الأسبوع الماضي، عن الإصدار الدولي من سلسلة Reno 11 في الهند، وتتكون التشكيلة من طرازين هما Reno 11 وReno 11 Pro.

 

شبه iPhone.. موبايل ممتاز من ريلمي بسعر رخيص جدا

 

كشفت شركة ريلمي Realme، بهدوء عن هاتفها الذكي الجديد Realme Note 50، والذي يعد أول هاتف ذكي يحمل علامة Note التجارية للشركة، وتشمل الميزات الرئيسية للهاتف الأقتصادي شاشة 90 هرتز ومعالج Unisoc وبطارية كبيرة وتصميم يشبه هواتف آيفون.

 

أقوى هواتف أندرويد.. Galaxy S24 Ultra أغلى من سبيكة دهب

يعد Galaxy S24 Ultra أحدث وأكبر هاتف رائد غير قابل للطي من عملاق التكنولوجيا الكوري الجنوبي سامسونج، وليس هذه فقط بل هو أيضا أقوى هواتف أندرويد وأغلاها ثمنا، فهو يتمتع بمواصفات جبارة تجعله منافسا لا يهزم أمام هواتف آبل الشهيرة iPhone 15 Pro، وذلك بفضل أدوات الذكاء الاصطناعي المتوفرة ودقة قلم S Pen.

 

جوجل تضيف ميزة سحرية لـ هواتف Galaxy S24.. ماهي وفيما تستخدم؟

تعد سلسلة سامسونج الجديدة Galaxy S24، بمثابة أجهزة أندرويد المتميزة لهذا العام، وذلك بفضل Galaxy AI أحد أبرز ميزاتها، حيث ستحتوي الطرازات الثلاثة من سامسونج على العديد من ميزات الذكاء الاصطناعي المتقدمة لتجعل حياتك أسهل وأكثر متعة.

 

كاميرا 50 ميجابكسل ومعالج قوي.. أرخص هواتف Poco من شاومي

أطلقت شركة بوكو Poco، العلامة التجارية التابعة لـ شاومي Xiaomi، هاتف ذكي جديد وصفته بأنه هاتف 5G الأقل تكلفة على الإطلاق، يتميز Poco M6 بمظهر أنيق ومواصفات عملية كأحدث هاتف ميسور التكلفة في سلسلة Poco المميزة.

أخبار التكنولوجيا أحدث أخبار التكنولوجيا آخر اخبار التكنولوجيا التكنولوجيا تكنولوجيا سامسونج

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

التورتة السبب... مفاجأة غير متوقعة في طلاق ياسمين عبد العزيز من أحمد العوضي

الأرصاد: موجة أمطار شديدة قادمة تستمر 48 ساعة

صدمة .. مدة غياب محمد صلاح وموقفه من مباراة كاب فيردي القادمة

سيعود للأهلي.. نجم بيراميدز يفجر مفاجأة مدوية عن مصير رمضان صبحي

زيزو في الأهلي .. ضحك هستيري من سيد عبد الحفيظ على الهواء

هدية من الداخلية للمواطنين لمواجهة ارتفاع أسعار السلع.. تعرف عليها

صفقة جديدة... الزمالك يقترب من ضم لاعب الأهلي السابق

لاعب بيراميدز يكشف مفاجأة عن مفاوضات الأهلي معه

موضوعات متعلقة

أخبار التكنولوجيا|5 مزايا مهمة تدفعك لشراء هواتف سامسونج الجديدة Galaxy S24.. سلسلة هونر Magic 6 تحقق مبيعات قياسية في 3 دقائق فقط

أخبار التكنولوجيا|سامسونج تطلق وحش هواتف الموسم S24 Ultra.. وإزاي تخلي النت يكمل معاك لنهاية الشهر

أخبار التكنولوجيا|تحذير من عمليات احتيال خطيرة تكتسح واتساب.. أوبو Find X7 Ultra يتحدي هواوي Mate 60 Pro

أخبار التكنولوجيا| تحذير عاجل لمستخدمي هواتف سامسونج وأوبو وشاومي.. وتعرف على أحدث هواتف هونر Honor

ترشيحاتنا

آبي أحمد يعتذر لـ البنك الأفريقي للتنمية .. ماذا حدث ؟

أعلنوا مفاجأة.. الحوثيون: لا ننوي توسيع الهجمات في البحر الأحمر

معجزة الإسراء والمعراج .. الرحلة بالتفصيل

بعد أداء طالب للامتحان بدلا من شقيقه في الدقهلية.. اعرف عقوبته بالقانون

تحذير عاجل من الأرصاد بشأن طقس الساعات المقبلة

من الملعب.. الجهاز الفني لمنتخب مصر يتابع مباراة الرأس الأخضر وموزمبيق


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ناقد موضة يعلق على ملابس رجوة زوجة ولي العهد الأردني في سنغافورة

طرق الوقاية من تجاعيد اليد نهائيا

طريقة عمل أرز بسمتي بالخلطة.. بمذاق لا يقاوم

حيل سهلة للتخلص من ألم الأسنان في الشتاء

فيديو

صدمة.. هل انتهى مشوار محمد صلاح مع منتخب مصر في أمم أفريقيا؟

انتبهوا.. حدث غريب يرعب العالم.. توقعات ليلى عبد اللطيف في 2024.. فيديوجراف

الله على الجمال.. أعلى مصلى معلّق في العالم يطل على الكعبة.. شاهد

بشائر 2024.. اكتشاف منجم ذهب جديد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: النجيبان المحفوظان!

دينا يحيى

دينا يحيي تكتب: "صوت وصورة مجتمعنا العاجز"

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: 100 يوم على الحرب

عمرو نصار

عمرو نصار يكتب: عن الذكاء الاصطناعي والمستقبل

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: التأثير النفسي للحرب على أطفال غزة

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: السموم الفطرية وتأثيرها على إنتاج الألبان

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: طارق أسعد.. آخر هدايا القدر (3)

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لنغادر البلاد معا

اﻟﻤﺰﻳﺪ