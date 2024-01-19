أخبار التكنولوجيا.. ريلمي تطلق أول هاتف يحمل العلامة التجارية Note بسعر رخيص.. جوجل تضيف ميزة سحرية لـ هواتف Galaxy S24 وجالاكسي إس 24 ألترا أغلى هواتف أندرويد

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بـ التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، ما بين أخبار وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:
سامسونج تصدم الجميع.. ميزات Galaxy AI مجانية لفترة محدودة
قدمت شركة سامسونج سلسلة Galaxy S24 في حدث Unpacked الأخير، والتي تضم ثلاثة نماذج: Galaxy S24 وS24 Plus وS24 Ultra، والتي تأتي جميعها مدعومة بتقنية الذكاء الاصطناعي، والذي استخدمته الشركة الكورية للتغلب على التحديات في المبيعات الرئيسية الناجمة عن المنافسة في السوق.
عرض مميز على موبايل أوبو الجديد Reno 11 Pro
كشفت شركة أوبو Oppo الصينية، خلال الأسبوع الماضي، عن الإصدار الدولي من سلسلة Reno 11 في الهند، وتتكون التشكيلة من طرازين هما Reno 11 وReno 11 Pro.
شبه iPhone.. موبايل ممتاز من ريلمي بسعر رخيص جدا
كشفت شركة ريلمي Realme، بهدوء عن هاتفها الذكي الجديد Realme Note 50، والذي يعد أول هاتف ذكي يحمل علامة Note التجارية للشركة، وتشمل الميزات الرئيسية للهاتف الأقتصادي شاشة 90 هرتز ومعالج Unisoc وبطارية كبيرة وتصميم يشبه هواتف آيفون.
أقوى هواتف أندرويد.. Galaxy S24 Ultra أغلى من سبيكة دهب
يعد Galaxy S24 Ultra أحدث وأكبر هاتف رائد غير قابل للطي من عملاق التكنولوجيا الكوري الجنوبي سامسونج، وليس هذه فقط بل هو أيضا أقوى هواتف أندرويد وأغلاها ثمنا، فهو يتمتع بمواصفات جبارة تجعله منافسا لا يهزم أمام هواتف آبل الشهيرة iPhone 15 Pro، وذلك بفضل أدوات الذكاء الاصطناعي المتوفرة ودقة قلم S Pen.
جوجل تضيف ميزة سحرية لـ هواتف Galaxy S24.. ماهي وفيما تستخدم؟
تعد سلسلة سامسونج الجديدة Galaxy S24، بمثابة أجهزة أندرويد المتميزة لهذا العام، وذلك بفضل Galaxy AI أحد أبرز ميزاتها، حيث ستحتوي الطرازات الثلاثة من سامسونج على العديد من ميزات الذكاء الاصطناعي المتقدمة لتجعل حياتك أسهل وأكثر متعة.
كاميرا 50 ميجابكسل ومعالج قوي.. أرخص هواتف Poco من شاومي
أطلقت شركة بوكو Poco، العلامة التجارية التابعة لـ شاومي Xiaomi، هاتف ذكي جديد وصفته بأنه هاتف 5G الأقل تكلفة على الإطلاق، يتميز Poco M6 بمظهر أنيق ومواصفات عملية كأحدث هاتف ميسور التكلفة في سلسلة Poco المميزة.