أخبار التكنولوجيا.. ريلمي تطلق أول هاتف يحمل العلامة التجارية Note بسعر رخيص.. جوجل تضيف ميزة سحرية لـ هواتف Galaxy S24 وجالاكسي إس 24 ألترا أغلى هواتف أندرويد

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بـ التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، ما بين أخبار وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:



قدمت شركة سامسونج سلسلة Galaxy S24 في حدث Unpacked الأخير، والتي تضم ثلاثة نماذج: Galaxy S24 وS24 Plus وS24 Ultra، والتي تأتي جميعها مدعومة بتقنية الذكاء الاصطناعي، والذي استخدمته الشركة الكورية للتغلب على التحديات في المبيعات الرئيسية الناجمة عن المنافسة في السوق.

كشفت شركة أوبو Oppo الصينية، خلال الأسبوع الماضي، عن الإصدار الدولي من سلسلة Reno 11 في الهند، وتتكون التشكيلة من طرازين هما Reno 11 وReno 11 Pro.

كشفت شركة ريلمي Realme، بهدوء عن هاتفها الذكي الجديد Realme Note 50، والذي يعد أول هاتف ذكي يحمل علامة Note التجارية للشركة، وتشمل الميزات الرئيسية للهاتف الأقتصادي شاشة 90 هرتز ومعالج Unisoc وبطارية كبيرة وتصميم يشبه هواتف آيفون.

يعد Galaxy S24 Ultra أحدث وأكبر هاتف رائد غير قابل للطي من عملاق التكنولوجيا الكوري الجنوبي سامسونج، وليس هذه فقط بل هو أيضا أقوى هواتف أندرويد وأغلاها ثمنا، فهو يتمتع بمواصفات جبارة تجعله منافسا لا يهزم أمام هواتف آبل الشهيرة iPhone 15 Pro، وذلك بفضل أدوات الذكاء الاصطناعي المتوفرة ودقة قلم S Pen.

تعد سلسلة سامسونج الجديدة Galaxy S24، بمثابة أجهزة أندرويد المتميزة لهذا العام، وذلك بفضل Galaxy AI أحد أبرز ميزاتها، حيث ستحتوي الطرازات الثلاثة من سامسونج على العديد من ميزات الذكاء الاصطناعي المتقدمة لتجعل حياتك أسهل وأكثر متعة.

أطلقت شركة بوكو Poco، العلامة التجارية التابعة لـ شاومي Xiaomi، هاتف ذكي جديد وصفته بأنه هاتف 5G الأقل تكلفة على الإطلاق، يتميز Poco M6 بمظهر أنيق ومواصفات عملية كأحدث هاتف ميسور التكلفة في سلسلة Poco المميزة.