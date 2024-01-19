بعد حل أزمة القيد.. الزمالك يقترب من حسم صفقتي الجلاصي وناصر ماهر

أكد أحمد سليمان، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، أن النادي يسعى للتعاقد مع الثنائي ناصر ماهر وإلياس الجلاصي خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

وأشار خلال تصريحات تلفزيونية، إلى أن القرار النهائي بشأن هذه الصفقتين كان يتوقف على حل مشكلة القيد التي واجهها النادي في الوقت الماضي.

وأكد سليمان في تصريحاته أنه سيتم التفاوض مع أندية اللاعبين لإتمام الصفقتين بعد حسم قضية القيد، التي تشكل عائقًا حاليًا أمام إتمام الصفقات.

وأصدر مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب، بيانا رسميا، يفيد نجاح مجلس الإدارة، في تسوية جميع القضايا التي تسببت في إيقاف القيد بالنادي، مشيرا إلى أن النادي ينتظر وصول خطاب رفع القيد من الاتحاد الدولي بعد تحويل جميع المبالغ المطلوبة لجميع الأطراف.

وجاء البيان على النحو التالي:

بعد مفاوضات شاقة استغرقت وقتا طويلا ومبالغ طائلة تمكن مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة كابتن حسين لبيب من الانتهاء من تسوية جميع القضايا التي تسببت في ايقاف القيد لفريق كرة القدم وبلغ عددها 14 قضية.

انتهاء أزمة القيد



ويعلن المجلس أنه قد إنتهي تماما من تحويل جميع المبالغ المطلوبة لجميع الأطراف سواء كغرامات أو مستحقات متأخرة أو أي مطالبات أخرى، وفي إنتظار وصول خطاب رفع القيد من الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا خلال الساعات المقبلة.

وعد حسين لبيب للجمهور



ويتوجه مجلس الزمالك بالشكر والتقدير للجماهير العظيمة التي دعمته طوال الفترة الماضية ويعدهم المجلس بمواصلة العمل علي إنهاء باقي الملفات بما يتناسب مع طموحات النادي لكي يعود مرة أخري لمنصات التتويج كواحد من أعرق وأقوي أندية الشرق الأوسط.

عقد صفقات قوية في يناير



وينتظر مشجعو نادي الزمالك عقد صفقات قوية في يناير، خاصة بعد العديد من التقارير التي اشارت لاقتراب الزمالك من ضم لاعب بيراميدز محمود صابر ولاعب فيوتشر ناصر ماهر وأليو بادجي مهاجم الأهلي السابق حيث أكدت تقارير صحفية اقتراب الزمالك من ضم اللاعبين في وقت سابق والامر الذي منع النادي من الإعلان كان عدم الانتهاء من أزمة القيد..

وبحسب مصادر مؤكد فإن نادي الزمالك أتم الاتفاق مع أكثر من اسم خلال الفترة الحالية، من أجل تدعيم صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية بشكل رسمي، حيث يرغب النادي في تدعيم أكثر من مركز خلال الفترة الحالية، من أجل المنافسة على كافة البطولات التي يشارك فيها الفريق الموسم الحالي.