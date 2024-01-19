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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

بعد 30 عاما .. صلاح عبد الله يجدد تعاونه مع مجدي أبو عميرة

صلاح عبد الله ومجدي
صلاح عبد الله ومجدي أبو عميرة

بدأ الفنان صلاح عبد الله فى عمل بروفات خاصة مع المخرج مجدي أبو عميرة استعداده لبدء تصوير مشاهده فى مسلسل عتبات البهجة لموسم رمضان 2024.

ونشر صلاح عبد الله صورة تجمعه بالمخرج مجدي أبو عميرة والذي يجتمع معه لأول مرة فى مسلسل عتبات البهجة منذ ما يقرب من ثلاثون عاما حيث أن أخر عمل جمعهم سويا كان مسلسل ذئاب الجبل عام 1992.

وعلق صلاح عبد الله على الصورة الذى نشرها على صفحته الرسمية بموقع الصور الشهير انستجرام قائلأ: مع حبيبي الملك المخرج مجدي أبو عميرة بعد ذئاب الجبل  علي باب عتبات البهجة رمضان 2024.

 


 

مسلسل عتبات البهجة 

 

ومن المفترض أن ينطلق تصوير مسلسل عتبات البهجة الأسبوع المقبل بحضور جميع أبطاله وعلى رأسهم الفنان يحيى الفخراني بطل العمل.
 

يحيى الفخراني يكشف كواليس عتبات البهجة


كشف الفنان يحيى الفخراني، عن أعماله في رمضان 2024، قائلا إنه سيقدم مسلسلا دراميا بعنوان "عتبات البهجة" في موسم دراما رمضان 2024، من تأليف الدكتور مدحت العدل، وإخراج مجدي أبو عميرة، والذي عمل معه في عملين من أنجح الأعمال وهما "جحا المصري" و"يتربى في عزو".

وأضاف "الفخراني"، خلال مكالمة هاتفية ببرنامج "في المساء مع قصواء"، المذاع على قناة "CBC"، وتقدمه الإعلامية قصواء الخلالي، أن المخرج مجدي أبو عميرة رجل مخلص في عمله للغاية، ومناسب للغاية للعمل الذي كتبه الدكتور مدحت العدل، والإطار العام للمسلسل اجتماعي إنساني، ويتعلق بالجد وأحفاده.

 

ولفت إلى أن المسلسل يتكون من 15 حلقة وما كتب عنه حتى الآن 7 حلقات، ويعتمد على الرواية الأصل، وتعمد أن ينتهي من العمل مبكرا حتى لا يحدث ضغط مع قرب حلول شهر رمضان.

 

صلاح عبد الله مسلسل عتبات البهجة مجدي أبو عميرة

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