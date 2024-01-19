زيلينسكي يناقش توسيع برامج التدريب للجيش الأوكراني مع رئيس الوزراء الألباني

أجرى الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الخميس محادثة هاتفية مع رئيس وزراء ألبانيا إيدي راما لمناقشة استمرار التعاون الدفاعي وتوسيع برامج تدريب الجنود الأوكرانيين.

وأوضح الرئيس الأوكراني "لقد تحدثت هاتفيا مع رئيس وزراء ألبانيا إدي راما، وأنا ممتن له لموقف ألبانيا الواضح بشأن الحرب الروسية ضد أوكرانيا، ودعم بلدنا في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، فضلا عن الدعم الدفاعي والسياسي"، بحسب ما أوردته وكالة "أوكرينفورم" الأوكرانية.

وأشار زيلينسكي إلى أن ألبانيا شاركت في الاجتماع الرابع للمستشارين في دافوس اليوم، مضيفا أن مهمتنا المشتركة هي التحضير لقمة السلام العالمية ونحن نعول على الدعم النشط من شركائنا، وخاصة ألبانيا.

ووفقا للرئيس الأوكراني فقد ناقش الطرفان أيضًا سبل تعميق الحوار بين أوكرانيا والبلقان ومواصلة التعاون الدفاعي.

وأضاف: "لقد أكدت على أهمية مواصلة وتوسيع برامج تدريب الجنود الأوكرانيين بمشاركة ألبانيا".

الرئيس فولوديمير زيلينسكي أجرى محادثة هاتفية مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لمناقشة احتياجات أوكرانيا الدفاعية واتفاق ثنائي بشأن الضمانات الأمنية.