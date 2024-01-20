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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

سعر أشهر سيارة صينية مستعملة في مصر

صدى البلد

تعتبر السيارة جيلي امجراند واحدة من أشهر السيارات المستعملة بالسوق المصري، بفضل تميزها بتصميم عصري وأنيق بالإضافة للعديد الكماليات الداخلية.

 

وارتفع الإقبال على شراء السيارات المستعملة خلال العام الماضي والحالي، نظراً لزيادة أسعار السيارات الجديدة، ويرجع ذلك للعديد من الأزمات العالمية مثل أزمة نقص أشباه الموصلات وتوقف سلاسل الإمداد والتوريد عالمياً، بالإضافة لنقص قطع الغيار.

 جيلي امجراند 7 موديل 2013

مواصفات السيارة جيلي امجراند 7 موديل 2013

 

زوّدت السيارة جيلي امجراند 7 موديل 2013 بمحرك رباعي الأسطوانات 4 سلندر، سعة 1500 سي سي، يستطيع ضخ قوة قدرها 107 أحصنة، بالإضافة إلى عزم دوران يبلغ 140 نيوتن/متر.

 

وتنتقل السرعة إلى منظومة الدفع الامامي للسيارة جيلي امجراند 7 موديل 2013 عبر ناقل حركة يدوي "مانيوال" يتألف من 5 سرعات، بينما تصل سرعتها القصوى إلى 165 كيلومترا/ساعة، مع متوسط استهلاك للوقود بنسبة تقارب الـ 6 لترات لكل 100 كيلومتر.

 

جاءت السيارة جيلي امجراند 7 موديل 2013 بوسادة هوائية أمامية للسائق والراكب الأمامي، وفرامل ABS ، ومصابيح ضباب أمامية وخلفية ومرايا جانبية كهربائية، وجنوط 15 بوصة.

 جيلي امجراند 7 موديل 2013

أسعار السيارة جيلي امجراند 7 موديل 2013

يبدأ سعر السيارة جيلي امجراند 7 موديل 2013 بـ 200 الف جنيه حسب منصات البيع عبر الأنترنت، وقد تختلف الأسعار حسب الحالة العامة للسيارة ومستوى التجهيزات الخاصة بها.

مصر السيارات المستعملة جيلي امجراند 7 موديل 2013 جيلي امجراند

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