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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

مسلسل مجمع 75 يدخل الأعلى مشاهدة بـ الإمارات

مجمع75
مجمع75

تمكن مسلسل مجمع 75 من الدخول الي قائمة الاعمال الاعلي مشاهدة فى دولة الامارت ، وذلك بعد عرضه بعدة ايام .

مسلسل مجنع 75 ،  تدور أحداثه في إطار من الدراما والجريمة، يتناول المسلسل قصص خمس عائلات مقيمين داخل مجمع سكني راقي في مدينة (الرياض) بالسعودية، والعلاقات المتشابكة فيما بينهم، ويلقي الضوء على تحديات وأحلام وقيم الشباب السعودي.

العمل قام باخراجة 3 مخرجين وهم تامر بسيوني ، حيدر سمير ، على الشويقعي .

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وكانت قد كشفت الفنانة انجي سلامة -خطيبة الراحل هيثم أحمد زكي- تفاصيل مشاركتها في مسلسل مجمع 75.

وقالت انجي سلامة في تصريح لموقع صدى البلد، إن المسلسل سعودي يضم حلقات طويلة، مشيرة إلى أنها تشارك في أحداث المسلسل بدور فتاة مصرية تدعى هايدي، تعيش في مجمع سكني تدور فيه أحداث مع 6 عائلات مصرية. 

 

وتابعت انجي سلامة، إنها مستمرة في تصوير المسلسل منذ 6 أشهر، وأن التصوير يستمر لمدة عام كامل. 

 

انجي سلامة الفنانة انجي سلامة مجمع 75 مدينة الرياض مسلسل مجمع 75

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