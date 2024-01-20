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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

المرصد السوري: إسرائيل استهدفت قيادات إيرانية ومن الجهاد في حي المزة بدمشق

جانب من المبني المنهار
جانب من المبني المنهار

ذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان ان انفجار حي المزة  أدى لسقوط مبنى يتواجد فيها عادة قيادات إيرانية ومن الجهاد.

كانت وسائل إعلام سورية أفادت بأن قوات الاحتلال شنت هجوما استهدف حي المزة في العاصمة السورية دمشق.

وذكرت المعلومات الأولية أن الهجوم الإسرائيلي علي دمشق تسبب في انهيار مبنى مكون من 4 طوابق.

وكان هجوما استهدف في وقت سابق القاعدة الأمريكية في حقل العمر النفطي، في ريف دير الزور، في سوريا.

وكانت وسائل إعلام عراقية، أفادت بأن طائرة بدون طيار أمريكية، سقطت في ديالى شرق العراق.

وأشارت قناة العهد العراقية إلى أن القوات الأمنية فرضت طوقا أمنيا في تلال "أمام ويس"؛ بعد سقوط طائرة مسيرة أمريكية.

وذكرت وسائل عراقية في وقت سابق  بأنه تم احباط هجوم بمسيرة مفخخة على قاعدة حرير التابعة للتحالف الدولي قرب مطار أربيل.

وافاد نبأ عاجل بدوي انفجار قرب مطار أربيل في إقليم كردستان العراق وانطلاق صفارات الإنذار في القنصلية الأمريكية.

وقال مراسل العربية، إن هناك هجوما بمسيرة استهدف القاعدة العسكرية قرب مطار أربيل.  

وأوضح مراسل قناة العربية، أن المسيرة التي استهدفت أربيل انطلقت من الحمدانية في الموصل.

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