أمين الإفتاء يكشف عن 3 حالات يجوز فيها قطع صلة الرحم

قال الشيخ محمد عبد السميع أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن قطع الرحم على كل حال لا يجوز، إلا في أمور لا تعد معها قطيعة رحم وهي ألا أنوي بقلبي قطع رحمي، وأن أفعل أي شيء مما يعد صلة رحم في ظل عصور السوشيال ميديا والتقدم التكنولوجي كإرسال رسائل المعايدة من خلال الفيس بوك والواتساب وخلافه.

وتابع في إجابته على سؤال حكم قطع الرحم بسبب الميراث، أن الحالة الثالثة التي لا تعد قطيعة لصلة الرحم ألا أقطع عادة كنت أسير عليها كزيارة الأهل من باب العادة، مطالبا من يحرم شخص حقه في الميراث أن يتقي الله ويعلم أن الظلم ظلمات يوم القيامة.

حكم قطع الرحم بسبب الميراث

وأشار في إجابته على سؤال: ما حكم قطع الرحم بسبب الميراث؟ هل يجوز أن أقاطع أخي حتى يعطيني ميراثي؟.. سؤال ورد الي الشيخ أحمد وسام أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية.

وأوضح أمين الفتوى خلال فيديو عبر الصفحة الرسمية للدار، أنه لا ينبغي بأن يخلط المسلم بين صلة الرحم والمطالبة بالحقوق.

وأضاف وسام، أنه لا يوجد تعارض بين الأمرين، منوها بأن صلة الرحم واجبة حتى ولو كانت هناك حقوق، وأنه لا يوجد أكثر من ذلك في هذا الأمر.

وأوضح أمين الفتوى، أنه يجب على الانسان ألا يخاصم أخاه، وعلينا الامتثال لأمر الله ورسوله- صلى الله عليه وسلم - بصلة الرحم، مشيرا إلى أن صلة الرحم شيء، وطلب الميراث شيء آخر.

دعاء جبر القلوب

دعاء جبر القلوب الإسلام دين علمنا الرقي واحترام الآخرين وجبر الخواطر والقلوب والوقوف بجانب الإنسان في أزماته ومراعاة مشاعرهم ولجبر القلوب ردد هذه الكلمات اللَّهمَّ رحمتَكَ أرجو فلا تكِلْني إلى نفسي طرفةَ عينٍ وأصلِحْ لي شأني كلَّه لا إلهَ إلَّا أنتَ أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ، وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ، الَّذِي أَنْقَضَ ظَهْرَكَ، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ، وَإِلَى رَبِّكَ فَارْغَبْ.



اللهمّ إنّي اسألك فهم النبيّين وحفظ المرسلين، والملائكة المقربين، اللهمّ اجعل ألسنتنا عامره بذكرك، وقلوبنا بخشيتك، وأسرارنا بطاعتك، إنك على كل شيء قدير، حسبنا الله ونعم الوكيل.



اللهم استودعك همي فبشرني بما يفتح مداخل السعادة في قلبي.

اللهم اجعل عملنا خالصا لوجهك الكريم، واحفظنا من النفاق والرياء، اللهم تقبل منا، وطهّر قلوبنا من الإثم والمعاصى يارب العالمين.

اللهم من اعتزّ بك فلن يُذل، ومن اهتدى بك فلن يضِلّ، ومن استكثر بك فلن يقلّ، ومن استقوى بك فلن يضعف، ومن استغنى بك فلن يفتقر، ومن استنصر بك فلن يُخذل، ومن استعان بك فلن يُغلب، ومن توكل عليك فلن يخيب، ومن جعلك ملاذه فلن يضيع، ومن اعتصم بك فقد هُدي إلى صراط مستقيم، اللهم فكن لنا وليّاً ونصيرا، وكن لنا معيناً ومجيرا، إنك كنت بنا بصيرا.