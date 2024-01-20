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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

جمعية أهالى "قفط" تستضيف فعاليات مسرح الجنوب بقنا

مهرجان مسرح الجنوب
مهرجان مسرح الجنوب

 وقعت إدارة المهرجان المسرحي الدولي لشباب الجنوب، برئاسة الناقد الفني هيثم الهواوي، رئيس اتحاد المسرحيين الأفارقة، بروتوكول تعاون، مع الجمعية التعاونية للبناء والاسكان لاهالى مركز قفط  بمحافظة قنا  ، لاستضافة فعاليات المهرجان وذلك خلال الفترة من ١ إلى ٦ مارس المقبل برعاية  وزارة الثقافة  , وزارة الشباب والرياضة , مؤسسة مصر الخير , مؤسسة إيزيس للاستشارات الهندسية , مدينة دريمز , مؤسسة رديك مصر للتنمية , دار حابى للنشر , جمعية انا المصرى بقنا.

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وقال هيثم الهواوي، رئيس المهرجان، إن هناك خطة لإقامة اكبر عدد من الفعاليات المتنوعة  لأهالي مركز ومدينة قفط  خلال هذه الدورة والذين يصل عددهم الى  300 الف نسمة تقريبا  فضلا عن إقامة مكتبة ثابتة مجانية فى بعض القرى التابعة لمركز قفط.

وأضاف حسانى محمود اسماعيل  ، رئيس مجلس إدارة الجمعية التعاونية للبناء والاسكان لاهالى مركز قفط  ، إننا سعداء بتقديم فعاليات المهرجان الذي استطاع ان يحدث نقلة ثقافية وفنية بمحافظة قنا خلال دورته الماضية , كما أنه فرصة لتقديم الخدمات الفنية والثقافية المتنوعة، مثل العروض المسرحية والورش التدريبية المحروم منها أهالي مركز ومدينة قفط بكافة فئاتهم العمرية.

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