أمم آسيا 2023.. مدرب تايلاند: استغلال نقاط ضعف المنتخب العماني فرصتنا للفوز

أكد الياباني ماساتادا إيشي مدرب المنتخب التايلاندي، اليوم، جاهزية منتخبه التامة لمواجهة نظيره العماني غدا الأحد على استاد عبد الله بن خليفة ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة السادسة لبطولة كأس آسيا قطر 2023.

وقال إيشي في المؤتمر الصحفي الذي يسبق المباراة، إنه أعد خطة خاصة لمواجهة المنتخب العماني، وسيعمل على إيقاف خطورته الهجومية، واستغلال نقاط ضعفه لتحقيق الفوز، مطالبا لاعبه بالتركيز الكامل وتوخي الحيطة والحذر طوال وقت المباراة.

وأضاف أن كأس آسيا هي أكبر البطولات على مستوى القارة والتركيز في كل المباريات لتحقيق نتيجة إيجابية في البطولة.

وأوضح إيشي انه يعرف طريقة لعب المنتخب العماني جيدا وقد تابع مباراته الأخيرة أمام نظيره السعودي، ولاعبوه بارعون وسط الملعب وفي الهجوم.

وأكد مدرب منتخب تايلاند أنه يخوض كل مباراة على حدة وقد كان الفوز في المباراة الأولى أمام قيرغيزيا في غاية الأهمية لكسب الثقة والاستمرار بنفس المردود، وقال: بالنسبة للمباراة الأخيرة قدمنا أداء جيد وشعرنا بالثقة طيلة 90 دقيقة وحققنا الفوز وكسبنا النقاط الثلاث.

من جانبه، أعرب ويراثيب بومفان لاعب منتخب تايلاند عن سعادته بالدعم الجماهيري الكبير الذي تلقوه في مباراتهم الأولى حيث ساعدهم على كسب الثقة وتقديم أداء جيد، مؤكدا أنه وزملاءه سيواصلون على نفس المنوال غدا لتحقيق نتيجة إيجابية.

وأشار إلى أن المنتخب العماني قوي ومنظم، وأن المنتخب التايلاندي سيركز على نقاط ضعف منافسه والاستفادة من أخطائه لتحقيق الفوز.