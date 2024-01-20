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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

حمزة نمرة يعلق على تصريح محمود العسيلي: أتمني أشتغل معاه علطول |خاص

حمزة نمرة
حمزة نمرة

قال الفنان حمزة نمرة على هامش حضوره فى حفل جوائز الـ joy awards ، أنه يستعد لإحياء أحدث حفلاته يوم 9 فبراير القادم فى زيد بارك.

وأضاف حمزة نمرة فى تصريح خاص ل “صدي البلد”، أنه يستعد حاليًا لإحياء أحدث جولاته الغنائية ، في أمريكا والتى ستكون بين أمريكا و أوروبا.

وعن تصريح محمود العسيلي الأخير بشأن تمنيه بطرح دويتو يجمعهما سويًا ، قال حمزة نمرة أنه يتمني العمل مجددًا مع محمود العسيلي وأنه أستمتع بالعمل معه بعد النجاح الذى حققته أغنية"جوايا نور مينطفيش" .

وأضاف حمزة نمرة: هو فنان جميل وأتمني التعاون معه تاني وتالت .

وفى وقت سابق، قد نشر الفنان حمزة نمرة تعليقا عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام يدعم فيه القضية الفلسطينية ويستنكر ما حدث فى مستشفى المعمدانى.

وقال حمزة نمرة : "قلبي واجعني ع اللي ماتوا، مش عارف أنام من القهر، فمسكت المصحف وقرأت كلام ربنا ف روحي هدأت واتطمنت عليهم، تخيلوا كل اللي كانوا في المستشفى، بآلامهم وأوجاعهم وعطشهم وجوعهم ولهفتهم على عيالهم وعياطهم وقلة حيلتهم، في غمضة عين، في أسرع من غمضة عين، اتبدل حالهم لحال ما أعظمه وأجمله، لنعيمك يارب".

وأضاف حمزة نمرة : "فرحين بما آتاهم الله من فضله) وخلاص مافيش خوف، مافيش حزن، مافيش كل العالم البائس المجنون ده، في غمضة عين بقوا منعّمين في النعيم الأبدي، ومين يستحق أكتر منكم يا حبايبي؟ ياللي كل العالم..كل العالم خذلكم ودوّر وشه الناحية التانية، الجنة طبعًا ليكم اومال هتكون لمين؟ لينا؟ إحنا شيلتنا تقيلة أوي.. لكن انتم مين قدكم وقد فرحتكم دلوقتي، ألف حمد وشكر لك يارب يا عدل يارحمن يا رحيم.. ألف ألف حمد وشكر".

 

 

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