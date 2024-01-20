المركزي: تحسن أرصدة الكمبيالات المخصومة من البنوك لـ79.7 مليار جنيه أغسطس الماضي

تحسن حجم أرصدة الكمبيالات المخصومة علي البنوك والمستحقة للعملاء إلي 79.7 مليار جنيه في أغسطس الماضي مقابل 80.5 مليار جنيه في يوليو من نفس العام ومقارنة بـ 80.75 مليار جنيه في يونيو 2023.

وفقا لتقرير صادر عن البنك المركزي المصري فقد وصل حجم الكمبيالات المخصومة من البنوك لصالح الحكومة نحو 55.82 مليار جنيه في أغسطس السابق مقابل 56.01 مليار جنيه في يوليو 2023 ومقارنة بـ 56.14 مليار جنيه في يونيو 2023 .

وبلغت الكمبيالات المخصومة للعملاء من خارج الحكومة نحو 23.831 مليار جنيه في أغسطس الماضي مقابل 24.5 مليار جنيه في يوليو 2023 ومقارنة بـ 24.7 مليار جنيه في يونيو 2023.

وصلت أرصدة تلك الكمبيالات بالعملة المحلية نحو 13.34 مليار جنيه في أغسطس الماضي مقابل 17.7 مليار جنيه في يوليو 2023 ومقارنة بـ 18.45 مليار جنيه في يونيو من نفس العام.

وتضمنت تلك الكمبيالات في قطاع الصناعة بقيمة 1.91 مليار جنيه في أغسطس الماضي مقابل 1.93 مليار جنيه في يوليو 2023 ومقارنة بـ 2.13 مليار جنيه في يونيو 2023 .

ووصلت الكمبيالات المخصومة في قطاع الخدمات نحو 5.5 مليار جنيه في أغسطس السابق مقابل 5.8 مليار جنيه في يوليو 2023 ومقارنة بـ 6.1 مليار جنيه في يونيو 2023.