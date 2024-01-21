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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

جنات تطرح أغنية تقبل على نفسك .. قريبا

جنات
جنات

تطرح الفنانة جنات خلال الأيام القليلة المقبلة أغنيتها الجديدة "تقبل على نفسك" وهى أحدث أعمالها التى انتهت من تسجيلها مؤخرا وتقوم بتصويرها على طريقة الفيديو كليب.

أغنية "تقبل على نفسك" التى  تغنيها نجات من كلمات ملاك عادل والحان محمد عبد المنعم وتوزيع  أحمد عادل، وإشراف موسيقى حمدى بدر.

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جنات 

ومع احتفالات العام الجديد طرحت جنات أحدث أغانيها بعنوان الشمخ الجواني وحققت جنات بالأغنية نجاحا كبيرا على موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب بالإضافة إلى صفحات السوشيال ميديا.

الأغنية من كلمات مصطفى حسن وألحان مصطفى العسال ومن توزيع عمرو الخضري أما إخراج الكليب فكان لكامبا.

وتقول كلمات أغنيتها .. هقولك إيه ولا إيه عارف غلاوتك عندي ايه

لو قلبي شركه لازم تمشي بإدارتك

لو قلبي شقه لازم تبقي في عمارتك

ولو سمكه مش طالعه إلا بصنارتك

ده انا دوبت دوبت دوبت بعد ماقلت ياحب بطلتك

هقولك ايه ولا ايه عارف غلاوتك عندي ايه

رمشك جابني ووداني عداني البر التاني

دايب في حبك بموت بموت بموت

انا دايب

مشكلة فى الصوت لأغنية الشمخ الجواني  
وأكدت جنات أن  النسخة التي طُرحت عبر "يوتيوب" لأغنية الشمخ الجواني كان بها مشكلة في الصوت، وتقرر غلقها فوراً بناءً على مقترح من الموزع عمرو الخضري، إلى حين حل المشكلة الطارئة، وإعادة فتحها للجمهور مرة أخرى.

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