الإنتاج الإعلامي تعيد الحياة لفيلمي "فضيحة في الزمالك" و"قاطع طريق".. تفاصيل

يقوم مركز إحياء التراث السمعي والبصري بمدينة الإنتاج الإعلامي حالياً , بتنفيذ أعمال ترميم فيلمي "فضيحة في الزمالك" و"قاطع طريق" والذي تم إنتاجهما عام1959.



يأتي ذلك في إطار البروتوكول الموقع بين المدينة وشركة "كنوز السينما" لترميم 50 فيلماً روائياً طويلاً من روائع السينما المصرية , بمركز التراث والذي يتم من خلاله, إجراء عمليات الترميم الرقمي وتصحيح الألوان ونقل الصورة إلي تقنية الــ4k ذات الجودة العالية , بإستخدام أحدث الأجهزة العلمية والتكنولوجية المطبقة في هذا المجال وذلك بعد أن تعرض الكثير من هذه الأفلام للتلف والقدم بدرجات متفاوتة وأصبحت غير صالحة للعرض بالصورة المرجوة.



يذكر أن مركز إحياء التراث السينمائي قد إنتهي وفقاً لهذا البروتوكول, من ترميم عدد من الأفلام ومنها "سواق نص الليل" "النصاب" "دلع البنات" "كباريه الحياة " "البؤساء" و"أهل القمة ".

وجاري فحص باقي الأفلام المقدمة من شركة "كنوز السينما " تمهيداً لبدء عمليات ترميمها وإعادتها مرة أخري للحياة بأفضل درجات الجودة للصورة والصوت .