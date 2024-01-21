حريق هائل داخل كبرتاج حلوان بالقاهرة.. صور

تمكنت الأجهزة الأمنية في القاهرة من السيطرة على حريق هائل في أشجار داخل الكبرتاج بمنطقة حلوان جنوب القاهرة بدون وقوع إصابات أو خسائر بشرية.

حريق كابرتاج حلوان

حريق كابرتاج حلوان

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة إخطارا من غرفة عمليات النجدة تضمن إندلاع حريق في كبرتاج حلوان جنوب القاهرة، وعلى الفور توجهت أجهزة الحماية المدنية في القاهرة إلى موقع الحريق.

وبالانتقال والفحص تبين من المعاينة والتحريات التي أجرتها أجهزة أمن القاهرة إندلاع حريق في أشجار داخل كبرتاج حلوان وتم السيطرة عليها ومنع امتدادها، وإخماد النيران بدون وقوع إصابات أو خسائر بشرية.

وتحرر المحضر اللازم وتم اتخاذ الاجراءات القانونية وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.