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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

الأهالي يوجهون الشكر للرئيس السيسي على المشروعات التي غيرت شكل القرية

للتقاعس عن أداء عمله.. محافظ الغربية يقيل رئيس الوحدة المحلية لقرية حانوت

محافظ الغربية
محافظ الغربية

قام الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية بجولة صباحية لمتابعة مشروعات المرحلة الأولى للمبادرة الرئاسية حياة كريمة بمركز زفتي، مؤكدا أن المبادرة الرئاسية حياة كريمة تجربة تنموية شاملة ومتكاملة رسمت ملامح جديدة، للريف المصري، وحسنت الحياة المعيشية للمواطنين من خلال تصحيح البنية التحتية وإرساء لدعائم العدالة الاجتماعية بإنجاز خدمات اجتماعية وتعليمية واقتصادية وثقافية وتطوير المنظومة الصحية والتعليمية وتدشين شبكات للنقل والطرق والكباري وتحسين منظومة الاتصالات.

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وبدأت الجولة بقرية دهتورة حيث تفقد المحافظ طريق وكورنيش قناطر دهتورة وحدة طب أسرة دهتورة والوحدة الاجتماعية.

وتابع المحافظ جولته بتفقد وحدة طب الأسرة بكفر شبرا قلوج لتقدم الخدمات الصحية للقرية والقرى المجاورة.

 وتفقد المحافظ خلال الجولة عمارات كفر سنباط ١ و ٢ واطمئن على مستوى التشطيبات، مؤكدا أن هذا المشروع سوف يوفر سكنا ملائما يليق بالمواطن المصري طبقا لما وجه به الرئيس عبد الفتاح السيسي.

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وخلال تفقده قرر محافظ الغربية إقالة رئيس الوحدة المحلية لقرية حانوت لتقاعسه عن أداء مهام عمله وسوء مستوى النظافة في القرية.

وأعرب المحافظ عن استيائه الشديد من أداء رئيس الوحدة المحلية لعدم تواجده بالشارع ومتابعة أعمال النظافة وتقاعسه عن رفع الاشغالات بشوارع القرية، وكذلك عدم تفاعله مع المواطنين وحل مشاكلهم وتلبية احتياجاتهم.

واستمرت الجولة بتفقد مركز تنمية الأسرة والطفولة بسنباط ومركز شباب كفر السنادية ومركز شباب كفر السحيمية

واختتمت الجولة بقرية شرشابة حيث تفقد المحافظ وحدة الحديد والمنجنيز وحدة طب الأسرة ومحطة معالجة شرشابة.

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وخلال الجولة، التقي محافظ الغربية، بعدد من المواطنين، حيث استمع لشكواهم ووجه بحلها، مناشدا المواطنين ضرورة الحفاظ على ما تم تنفيذه من مشروعات باعتبارها ممتلكات عامة يستفيد بها المواطن.

 ووجه الأهالي الشكر والتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسي، لتنفيذ أعمال المبادرة لضمان حياة كريمة للمواطنين، والحرص على توصيل كافة الخدمات والمرافق بقرى الريف المصري.

كما وجه الأهالي الشكر لمحافظ الغربية لحرصه المستمر على متابعة الأعمال بقرى مركز زفتى.

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