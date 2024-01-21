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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

البرلمان العربي: مذكرة التفاهم الموَّقعة بين أثيوبيا وما يسمى بـ"أرض الصومال" باطلة

البرلمان العربي
البرلمان العربي

أكد عادل بن عبد الرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي إدانة البرلمان العربي التامة لمذكرة التفاهم الموَّقعة بين جمهورية أثيوبيا الفيدرالية وما يسمى بـ "إقليم أرض الصومال"، مؤكدا أن هذا الأمر لا يمثل فقط انتهاكاً لسيادة الجمهورية الصومالية الفيدرالية ووحدة أراضيها، لكنه يمثل تهديداً مباشراً للأمن القومي العربي أيضاً.

جاء ذلك في كلمته خلال افتتاح أعمال الجلسة الثانية للبرلمان العربي من دور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي الثالث التي عقدت اليوم بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية.

وشدد العسومي على دعم البرلمان العربي لقرار مجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية، بشأن التضامن والتأييد الكامل مع جمهورية الصومال الفيدرالية، بشأن اعتبار هذه المذكرة باطلة ولاغية ولا أثر لها.

وطالب رئيس البرلمان العربي دولة أثيوبيا بالتوقف التام عن مثل هذه التصرفات الأحادية، التي تُهدد الأمن والاستقرار في المنطقة.

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