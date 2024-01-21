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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

الإسترليني بـ 39.22 جنيه.. أسعار العملات الأجنبية في مصر

أسعار العملات الأجنبية
أسعار العملات الأجنبية

استقر سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري دون حدوث أي تحركات على المستوى الرسمي منذ مارس الماضي، بينما تباينت أسعار باقي العملات الأجنبية في مصر.

وننشر خلال السطور التالية، حركة بيع وشراء العملات الأجنبية اليوم الأحد 21 يناير 2024، وفقا لآخر تحديثات من البنك المركزي، وبنكي مصر والأهلي.

 أسعار صرف العملات الأجنبية في البنك الأهلي اليوم الأحد

استقر سعر الدولار  مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي اليوم الأحد مسجلا 30.75 جنيه للشراء و 30.85 جنيه للبيع.  

ووصل سعر العملة الأوروبية الموحدة "اليورو" مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي اليوم إلى 33.41 جنيه للشراء و 33.61 جنيه للبيع.

وسجل سعر صرف الجنيه الإسترليني مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي اليوم لنحو 38.93 جنيه للشراء و 39.22 جنيه للبيع.

وبلغ سعر صرف الفرنك السويسري مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي اليوم 35.32 جنيه للشراء 35.55 جنيه للبيع.

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أسعار العملات العربية في مصر بختام اليوم الأحد

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أسعار الدولار والعملات العربية و الأجنبية اليوم الأحد 21 يناير 2024

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مفاجأة سعيدة للمصريين بشأن الدولار

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انخفاض متوقع في أسعار الذهب بسبب الدولار وعوائد السندات الأمريكية

أسعار العملات الأجنبية في بنك مصر اليوم الأحد

سجل سعر الدولار الأمريكي نحو 30.75 جنيه للشراء و 30.85 جنيه للبيع وفقا لآخر تحديث في بنك مصر 

وبلغ سعر صرف اليورو مقابل الجنيه المصري في بنك مصر اليوم نحو 33.41 جنيه للشراء و 33.61 جنيه للبيع.

ووصل سعر صرف الجنيه الإسترليني مقابل الجنيه المصري في بنك مصر اليوم نحو 38.93 جنيه للشراء و 39.22 جنيه للبيع .

وسجل سعر صرف الفرنك السويسري مقابل الجنيه المصري في بنك مصر اليوم 35.32 جنيه للشراء 35.55 جنيه للبيع.

أسعار العملات في البنك المركزي اليوم الأحد

استقر سعر الدولار الأمريكي وفقا لآخر تحديث في البنك المركزي مسجلا 30.82 جنيه للشراء و30.95 جنيه. 

وسجل سعر صرف اليورو مقابل الجنيه المصري في البنك المركزي اليوم نحو 33.59 جنيه للشراء و 33.73 جنيه للبيع. 

ووصل سعر صرف الجنيه الإسترليني مقابل الجنيه المصري في البنك المركزي اليوم 39.15 جنيه للشراء و 39.32جنيه للبيع.

وبلغ سعر صرف الفرنك السويسري مقابل الجنيه المصري في البنك المركزي اليوم 35.47 جنيه للشراء 35.64 جنيه للبيع. 

العملات العملات الاجنبية سعر الدولار الأمريكي البنك الاهلي الجنيه المصري

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