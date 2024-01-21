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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

أكشن في الصف.. ملثمان يمطران رجلين بالرصاص بسبب الثأر

صدى البلد

شهدت احدى قري مدينة الصف بالجيزة "فيلم أكشن" بعدما خرجت دراجة نارية مسرعة وسط شارع كبير أطلق مستقليها وابلا من الأعيرة النارية تجاه رجلين اسقطاهما غارقين في دمائهما وفر المسلحين هاربين.. أهالي المنطقة هرعوا ناحية المصابين وتبين مقتل أحدهما بعدما اخترقت طلقات متعددة جسده بينما يصارع الآخر الموت فاسرعوا بنقله الى المستشفى. 

 

تحريات الأجهزة الأمنية بالجيزة كشفت عن ملابسات الجريمة حيث تبين ان الثأر وراء ارتكاب الجريمة بسبب وجود خصومة قديمة بين المجني عليهما واخرين، نجحت مباحث مركز الصف في تحديد هوية المتهمين من خلال مراجعة كاميرات المراقبة وتم القاء القبض علي شخصين اعترفا بارتكاب الجريمة بسبب خلافات قديمة مع المجني عليهما. 

 

كشفت الأجهزة الأمنية، ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة الصف بمديرية أمن الجيزة بوجود إطلاق أعيرة نارية بإحدى القرى بدائرة المركز ووفاة (عامل) إثر إصابته بعيار نارى وإصابة (آخر) بعيار نارى بالجسم.

 

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بالفحص تبين أنه أثناء سير المتوفى والمصاب بالقرية لشراء بعض المستلزمات فوجئا بشخص ملثم قام بإطلاق أعيرة نارية تجاههما من (طبنجة) مما أدى لحدوث إصابتهما التى أودت بحياة الأول وإصابة الآخر ولاذ بالهرب بالإشتراك مع آخر بإستخدام دراجة نارية "دون لوحات معدنية"، وذلك بسبب خلافات الجيرة بينهم.

 

عقب تقنين الإجراءات تمكن قطاع الأمن العام بمشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة من تحديد وضبط مرتكبى الواقعة (شخصين، لهما معلومات جنائية)، بحوزتهما (الطبنجة المستخدمة فى الواقعة وعدد من الطلقات - الدراجة النارية المستخدمة فى الواقعة - لاب توب - 2 هاتف محمول )..وبمواجهتهما إعترفا بإرتكابهما الواقعة على النحو المُشار إليه لذات الخلافات.

 

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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