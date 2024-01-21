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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

بسبب تصريحات نتنياهو بشأن حل الدولتين .. تهديدات لأمن منطقة الشرق الأوسط

صدى البلد

عرض برنامج "مطروح للنقاش"، المذاع على قناة "القاهرة الإخبارية"، وتقدمه الإعلامية إيمان الحويزي، تقريرا تلفزيونيا بعنوان: "بسبب تصريحات نتنياهو بشأن حل الدولتين.. تهديدات لأمن منطقة الشرق الأوسط".

وأوضح التقرير إلى أن إسرائيل تتمادى في نهجها الرافض لأي محاولة للتهدئة في قطاع غزة بتشديد الغارات الجوية على شمال وجنوب القطاع، واستمرار الحصار لأكثر من 100 يوم، وبلغت ذروة هذا التصعيد الإسرائيلي بالتصريحات الأخيرة لرئيس الحكومة بنيامين نتنياهو التي تضمنت بشكل قاطع لرفضه إقامة دولة فلسطينية حيث قال "نتنياهو" إنه أبلغ الإدارة الأمريكية بمعارضته لحل الدولتين في إطار أي سيناريو لما بعد الحرب.

البيت الأبيض

وأشار التقرير إلى أن التصريحات الإسرائيلية جاءت مخالفة لتصريحات البيت الأبيض الذي أشار إلى استعداد إسرائيل للموافقة على إقامة دولة فلسطينية، الأمر الذي يحمل مؤشرات جديدة على اتساع الفجوة بين رؤيتي تل أبيب وواشنطن رغم عودة المحادثات بين "بايدن" و "نتنياهو" بعد شهر من التوتر وإعلان عدة وسائل إعلامية أمريكية بأن المحادثة التي جمعتهما مؤخرا بشأن تحديد مصير غزة، كانت طيبة.

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