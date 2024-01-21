مفاوضات "النقد الدولي" كلمة السر| الحكومة توضح حقيقة تعويم الجنيه.. تفاصيل زيارة بعثة الصندوق للقاهرة

تعويم الجنيه المصري.. بالتزامن مع زيارة بعثة صندوق النقد الدولي لمصر، وبدء بحث المراجعتين السابقتين الأولى والثانية، ينتطر الجميع حقيقة تحرير سعر الصرف "تعويم الجنيه المصري".

تعويم الجنيه المصري

وكشف المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، حقيقة تحرير سعر الصرف "تعويم الجنيه" خلال الفترة القريبة المقبلة، وذلك خلال تصريحات تليفزيونية.

وقال المستشار محمد الحمصاني، إن الأحاديث التي تتردد حاليًّا عن قرب تخفيض جديد في سعر الجنيه أمام الدولار، تزامنًا مع زيارة وفد صندوق النقد الدولي لمصر حاليًّا، مجرد تكهنات.