نتنياهو يعلن موقفه من شروط حماس لوقف الحرب

قال رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اليوم الأحد، إن إسرائيل ترفض شروط الاستسلام التي تطرحها حركة حماس الفلسطينية.

وأضاف نتنياهو، في بيان أشار فيه إلى استمرار القتال في قطاع غزة واقتراح حماس للتوصل إلى اتفاق لإطلاق سراح الرهائن: "لقد أعدنا 110 من المختطفين إلى وطنهم حتى الآن، ونحن ملتزمون بعودة الجميع وهذا أحد أهداف الحرب والضغط العسكري شرط ضروري لإتمامها وأنا أعمل على هذا الأمر على مدار الساعة”.

وتابع: “لكن، ليكن الأمر واضحا: أنا أرفض رفضا قاطعا شروط الاستسلام التي تطرحها حركة حماس الفلسطينية، مقابل إطلاق سراح الرهائن لدينا، تطالب حماس بوقف الحرب، وانسحاب قواتنا من غزة، وبقاء حماس سليمة.. إذا وافقنا على ذلك.. فقد سقط مقاتلونا سدى".

وفي وقت سابق، وصف جرانت شابس، وزير الدفاع البريطاني، تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو التي رفض فيها احتمال قيام دولة فلسطينية بأنها “مخيبة للآمال”، مؤكدا التزام المملكة المتحدة تجاه حل الدولتين.

وأثار “نتنياهو”، جدلا خلال مؤتمر صحفي في تل أبيب عندما بدا وكأنه يرفض فكرة إنشاء دولة فلسطينية تلتزم بحل الدولتين.

وقال: “في أي ترتيب مستقبلي… تحتاج إسرائيل إلى السيطرة الأمنية على جميع الأراضي الواقعة غرب الأردن. وهذا يتعارض مع فكرة السيادة (الفلسطينية)، ما الذي تستطيع القيام به؟".