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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

وزيرة التخطيط: تكلفة تطوير ميدان محطة مصر بلغت 227 مليون جنيه

الدكتورة هالة السعيد،
الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط

تفقدت اليوم الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، واللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، واللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، مشروع تطوير ميدان محطة مصر بمحافظة الإسكندرية، وذلك على هامش افتتاح مركز خدمات مصر بالمحافظة اليوم.

وأكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أهمية توطين أهداف التنمية المستدامة في المحافظات؛ وهي قضية توليها الدولة اهتمامًا كبيرًا بهدف تعظيم الاستفادة من المزايا النسبية للمحافظات والأقاليم المصرية، ولتحقيق مفهوم النمو الاحتوائي والمستدام والتنمية الإقليمية المتوازنة؛ كأحد الركائز الأساسية لرؤية مصر 2030. 

وأشارت إلى أن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي الحالي 23/2024 تولي أهمية بالغة بالعدالة المكانية في الصحة والتعليم واستخدام الموارد الاقتصادية وغيرها، بما يساهم في تحقيق التنمية الشاملة والمتوازنة بين مختلف أقاليم ومحافظات الجمهورية ؛ وهو ما يعد هدف محوري تدور حوله خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية .

وزيرة التخطيط مشروع تطوير ميدان محطة مصر تكلف 227 مليون جنيه

وأوضحت وزيرة التخطيط أن مشروع استكمال تطوير ميدان محطة مصر بمحافظة الإسكندرية يأتي ضمن مشروعات تطوير خدمات التنمية المحلية بالمحافظة والبالغ عددها 307 مشروعا تنمويا بخطة العام المالي الحالي 23/2024  بتكلفة 1.2 مليار جنيه، وقد بلغت تكلفة مشروع تطوير ميدان محطة مصر 227 مليون جنيه، واستغرق تنفيذه عام و9 أشهر.

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وزيرا التخطيط والتنمية المحلية ومحافظ الإسكندرية يتفقدون مشروع تطوير المتحف الروماني

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وزيرا التخطيط والتنمية المحلية ومحافظ الإسكندرية يتفقدون مركز السيطرة للشبكة الوطنية للطوارئ

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وزيرا التخطيط  والتنمية المحلية ومحافظ الإسكندرية يفتتحون مركز خدمات مصر

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التخطيط: الدولة تتخذ كل الإجراءات لتحقيق تنمية شاملة وعادلة

ومن جانبه، أوضح محافظ الإسكندرية أن مشروع تطوير ميدان محطة مصر،  يعد تجسيداً للمشروعات القوميـة التـي أولتها القيادة السياسية أهمية خاصة باعتباره ميدان تراثي وتاريخي ويقع في سرة مدينة الإسكندرية أقدم سكندريات العالم، ويأتي استكمالا لمسيرة التنمية والإنجازات في محافظة الإسكندرية، وتم تنفيذه وفقاً لأعلى معايير الجودة والكفاءة والأكواد الخاصة.


وأكد أن المشروع يأتي تنفيذا لرؤية الدولة للقضاء على الأسواق العشوائية وظاهرة الباعة الجائلين من خلال إنشاء أسواق حضارية.
 

وزيرة التخطيط تطوير ميدان محطة مصر مركز خدمات مصر محافظ الاسكندرية تنمية

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