احتفالا بعيد الشرطة ..عرض فيلم “الشهيد” في المركز القومي للسينما الأربعاء

استمراراً لأنشطة وزارة الثقافة يقيم المركز القومي للسينما برئاسة مدير التصوير الدكتور حسين بكر بمركز الثقافة السينمائية ٣٦ شارع شريف الأربعاء القادم الموافق ٢٤ يناير عرضاً سينمائياً لفيلم" الشهيد" للمخرج عاطف شكري من إنتاج المركز القومي للسينما ٢٠٢٠ ، وذلك بمناسبة الإحتفال بأعياد الشرطة.

يعد الفيلم ملحمة وطنية كبري وهو مأخوذ عن كتاب حكايات الولاد والأرض للكاتب محمد نبيل الذي يتناول حياة مجموعة من شهداء الجيش والشرطة ، ويتناول الفيلم قصة إستشهاد ثلاثة من أبطال الجيش والشرطة هم رقيب ق.م عماد امير رشدي 'رائد شرطة محمد انور جمعة' مقدم ق.م شريف محمد عمر..

يعقب الفيلم ندوة تديرها الكاتبة أمل عبد المجيد يتحاور خلالها الجمهور مع مخرج الفيلم عاطف شكري والكاتب محمد نبيل. ومن المقرر أن يقوم الدكتور حسين بكر بتكريمهم وتسليمهم شهادات تقدير.

جدير بالذكر أن الفعالية تقام تحت اشراف الكاتبة /امل عبد المجيد مدير عام مركز الثقافة السينمائية. يوم الأربعاء الموافق ٢٤ يناير في تمام الساعة السادسة مساء بمقر مركز الثقافة السينمائية ٣٦ ش شريف. الدعوة عامة لجمهور ومحبي السينما .