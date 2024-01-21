وسائل إعلام عبرية: سارة نتنياهو تحاول الإطاحة بالمتحدث الرسمي باسم حكومة الاحتلال

كشفت صحيفة جيروزليم بوست العبرية عن محاولة سارة نتنياهو، زوجة رئيس الوزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الاطاحة بالمتحدث الرسمي باسم حكومة الاحتلال إيلون ليفي بعد مشاركته في الاحتجاجات الإسرائيلية لعام 2023 قبل حرب إسرائيل علي غزة.

وأصبح ليفي معروفا كوجه دولي للحكومة الإسرائيلية في وسائل الإعلام في جميع أنحاء العالم. وانتقد ليفي العديد من أعضاء هذه الحكومة الحالية التي يقودها نتنياهو، وكذلك شارك في الاحتجاجات ضد الإصلاحات القضائية.

وأشارت الصحيفة إلى أن سارة نتنياهو هي شخصية مثيرة للجدل في السياسة الإسرائيلية، منوهة بانه تمت مناقشة مشاركتها في الحياة السياسية لزوجها على نطاق واسع، حيث تشير التقارير إلى أنه كان لها تأثير كبير على عمليات صنع القرار الخاصة به.

ويقول النقاد إن تأثيرها يتجاوز تأثير الزوج السياسي التقليدي ويثير تساؤلات حول مدى دورها في تشكيل السياسات الإسرائيلية.

إحدى نقاط الخلاف الرئيسية هي التدخل المعروف عن سارة نتنياهو في شؤون الدولة. وظهرت تقارير تشير إلي أنه كان لها دور في تشكيل القرارات السياسية، والتأثير على التعيينات، وحتى المشاركة في الشؤون الدبلوماسية.

وتُقابل هذه الاتهامات في كثير من الأحيان بالإنكار من عائلة نتنياهو، فإن الشائعات المستمرة غذت التكهنات حول مدى تأثير سارة نتنياهو خلف الكواليس.