طارق الشناوي يوجه رسالة لنقابة الموسيقيين: نجاة تستحق جائزة النيل

وصف الناقد الفني طارق الشناوي فرحه الجمهور بظهور الفنانة نجاة الصغيرة خلال حفل بالأمس أقيم بالسعودية قائلا :"القلوب كانت بتسقف مش الأيادي اللي بتسقف".

وأضاف طارق الشناوي خلال مداخلة مع برنامج تفاصيل المذاع عبر قناة “صدى البلد 2” تقديم الإعلامية نهال طايل أن صديقا أخبره بالأمس أن الفنانة نجاة سوف تظهر كمفاجأة خلال الحفل ولكنه لم يصدق الأمر حتى رآها بنفسه.

جائزة النيل

وأكد الناقد الفني ظهور الفنانة نجاة خلال حفل بالسعودية طمأن جمهورها في الوطن العربي، لافتا إلى ان الفنانة نجاة تستحق الحصول على جائزة النيل من الدولة.

وتابع طارق الشناوي قائلا: "أنا بطلب من نقابة الموسيقيين انها تركز في الموضوعات الهامة ولا تضيع وقتها في الموضوعات عديمة الفائدة".