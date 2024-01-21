النار ولعت تاني.. تجدد حريق قصر الكابريتاج بحلوان بعد إخماده| فيديو

تجدد اشتعال النيران مرة أخرى داخل قصر الكابريتاج في حلوان، التابع لمحافظة القاهرة.

واندلعت السنة اللهب منذ قليل ف قصر الكابرتاج؛ بعد أن تمكنت قوات الحماية المدنية مساء اليوم من إخماد النيران، والانتهاء من عملية التبريد.

وكشف مقطع فيديو تم تداوله عبر موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، أن النيران اندلعت بشكل كثيف بعد انتهاء قوات الحماية المدنية من عملية السيطرة على ألسنة اللهب مساء اليوم.

وكانت عمليات إطفاء القاهرة قد تلقت بلاغاً بنشوب حريق داخل قصر الكابريتاج بحلوان، التابع لمحافظة القاهرة.

ووجه اللواء أشرف الجندي مساعد وزير الداخلية مدير أمن القاهرة، قوات الإطفاء، بإشراف اللواء جمال ياسين مدير الحماية المدنية بالقاهرة، بالتوجه لموقع الحريق، وتمكنت القوات من السيطرة على النيران.

وتبين من الفحص والمعاينة الأولية، أن سبب الحريق، إلقاء عقب سيجارة مشتعل، أسفر عن نشوب الحريق بمساحة 40 مترا في هيش وأشجار ونخيل داخل قصر الكابريتاج.

وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.