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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

الدينار الكويتي بـ100.15 جنيه.. أسعار العملات العربية اليوم الإثنين

الدينار الكويتي أعلي
الدينار الكويتي أعلي العملات العربية سعرا

استقرت أسعار العملات العربية أمام الجنيه المصري في البنوك، عدا الدينار الكويتي، أعلى العملات العربية سعرا، الذي شهد حالة في التباين  في  تعاملات البنوك.

وخلال السطور التالية، نرصد أسعار العملات في البنك المركزي وبنكي مصر والأهلي، في تعاملات اليوم الاثنين 22 يناير 2024.

 أسعار العملات العربية في البنوك

البنك الأهلي:

جاءت أسعار العملات العربية خلال تعاملات اليوم الاثنين في البنك الأهلي كالآتي: 

سجل سعر صرف الدينار الكويتي- أعلى العملات العربية سعرا- مقابل الجنيه المصري نحو 99.29 جنيه للشراء و100.22 جنيه للبيع.

سعر صرف الريال السعودي 

استقر سعر صرف الريال السعودي الأكثر طلبا مقابل الجنيه المصري في تعاملات اليوم الاثنين في البنك الأهلي عند 8.19 جنيه للشراء و8.22 جنيه للبيع .

سعر الدرهم الإماراتي

وسجل سعر صرف الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري في تعاملات اليوم  في البنك الأهلي نحو 8.38 جنيه للشراء و8.40 جنيه للبيع. 

سعر الريال القطري 

سجل سعر صرف الريال القطري مقابل الجنيه المصري في تعاملات اليوم  في بنك الأهلي نحو 8.07 جنيه للشراء و8.46 جنيه للبيع.

بنك مصر

جاءت أسعار العملات العربية خلال اليوم في بنك مصر على النحو التالي: 

بلغ سعر صرف الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري خلال تعاملات اليوم أعلى العملات العربية نحو 99.97 جنيه للشراء و100.22 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي 

واستقر سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في تعاملات اليوم في بنك مصر نحو 8.19 جنيه للشراء و8.22 جنيه للبيع. 

سعر الدرهم الإماراتي 

وسجل سعر صرف الدرهم الاماراتي مقابل الجنيه المصري في تعاملات اليوم في بنك مصر نحو 8.38 جنيه للشراء و8.39 جنيه للبيع. 

سعر الريال القطري 

وسجل سعر صرف الريال القطري مقابل الجنيه المصري في تعاملات اليوم في بنك مصر نحو 8.02 جنيه للشراء و8.47 جنيه للبيع.

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أسعار العملات العربية في مصر بختام اليوم الأحد

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تذبذب الدينار الكويتي.. أسعار العملات العربية في مصر

البنك المركزي 

سجلت العملات العربية في تعاملات اليوم بالبنك المركزي وفقا لآخر تحديث :

سجل سعر صرف الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري في تعاملات اليوم بالبنك المركزي نحو 100.15 جنيه للشراء و100.61 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي

وبلغ سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في تعاملات اليوم بالبنك المركزي نحو 8.21 جنيه للشراء و8.25 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي

 وسجل سعر صرف الدرهم الاماراتي مقابل الجنيه المصري في البنك المركزي نحو 8.39 جنيه للشراء و8.42 جنيه للبيع. 

سعر الريال القطري 

وسجل سعر صرف الريال القطري مقابل الجنيه المصري في البنك المركزي نحو 8.45 جنيه للشراء و8.48 جنيه للبيع.

العملات العربية الأعلى عالميا 

تختلف أسعار العملات العربية من بنك لآخر، حسب آلية العرض والطلب، ويعد الدينار الكويتي أعلى العملات العربية سعرا، مقارنة بالعملات الأخرى، يليه الدينار البحريني، ثم الريال العماني، والدينار الأردني، وهي ضمن العملات الأعلى عالميا.

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