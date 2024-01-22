بشرى سارة للطلاب بشأن التقديم بالجامعات الأهلية والخاصة.. 70% للصيدلة و75% للطب

تنسيق الجامعات الخاصة والاهلية في الترم الثاني 2024.. يبحث العديد من الطلاب غير الملتحقين بالجامعات للعام الدراسي الحالي، عن تنسيق الجامعات الخاصة والأهلية 2024، وبنفس الحدود الدنيا التي تقدم بها الطلاب خلال الفصل الدراسي الأول، وبدأ التقديم السبت الموافق 13 يناير 2024 ويستمر لمدة أسبوعين.

الحدود الدنيا للقبول بكليات الجامعات الخاصة 2024

وجاءت الحدود الدنيا للتقديم بالجامعات الخاصة والأهلية على النحو التالى:

الحدود الدنيا للقبول بالكليات: سجل الحد الأدنى للقبول بكليات الطب في الجامعات الخاصة والأهلية الجديدة، وجامعة النيل الأهلية والمصرية للتعليم الإلكتروني والجامعة الفرنسية بالقاهرة، وجامعة المنصورة الجديدة 80%، وبجامعة الجلالة وجامعة العلمين الدولية 77%، وجامعة سيناء بفرعيها وجامعة الملك سلمان الدولية، وجامعة شرق بورسعيد الأهلية وجامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية سجلت 75%.

كما سجل الحد الأدنى للقبول بكلية طب الأسنان فى الجامعات الخاصة والأهلية الجديدة، وجامعة النيل الأهلية والمصرية للتعلم الإلكترونى والجامعة الفنرسية بالقاهرة وجامعة المنصورة الجديدة 78%، أما بجامعة الجلالة وجامعة العلمين الدولية 76%، وبجامعة سيناء بفرعيها وجامعة الملك سلمان الدولية، وجامعة شرق بورسعيد الأهلية وجامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية، سجلت 74%.

كما وافق مجلس الجامعات الخاصة والأهلية، على إنشاء 4 كليات جديدة بجامعة النيل الأهلية (كلية العلوم الإنسانية والرقمنة كلية علوم المياه والأمن الغذائي كلية العلوم كلية الدراسات العليا في التربية)، وتستكمل باقي الإجراءات المقررة قانونًا في هذا الشأن، ووافق المجلس على تغيير مُسمى كلية المعاملات القانونية الدولية بجامعة المنصورة الجديدة لتصبح كلية القانون، بالإضافة إلى إنشاء كلية الطب البشري بجامعة حلوان الأهلية.

تنسيق الجامعات الخاصة 2023

- تنسيق كليات الإعلام 53%.

- تنسيق كليات التكنولوجيا الحيوية 53%.

- تنسيق كليات الآثار 53%.

- تنسيق كلية الحقوق 53%.

- تنسيق كلية التمريض 53%.

- تنسيق علوم سينمائية 53%.

- تنسيق السياحة والفنادق 53%.

- تنسيق التكنولوجيا الحيوية 53%.

- تنسيق التربية 53%.

- تنسيق الاقتصاد والعلوم السياسية 53%.

- تنسيق كليات علوم الحاسب 60%.

- تنسيق كليات الطب البيطري 68%.

- تنسيق كليات الهندسة 68%.

- تنسيق كليات الصيدلة 72%.

- تنسيق كليات العلاج الطبيعي 76%.

- تنسيق كليات طب الأسنان 78%.

- تنسيق كليات الطب البشري 80%