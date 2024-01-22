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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تعليم

نتائج امتحانات الفصل الدراسي الأول بمرحلتي الليسانس والدراسات العليا بآداب عين شمس

طلاب جامعات
طلاب جامعات

أعلنت الدكتورة حنان كامل عميدة كلية الآداب بجامعة عين شمس أنه تم الانتهاء من رصد نتائج امتحانات الفصل الدراسي الأول وأنه سيتم رفعها اليوم على المنصة الإلكترونية ums للتعليم الإلكتروني.


وذكرت الدكتورة حنان كامل أن الامتحانات بدأت يوم السبت 23 ديسمبر2024 وسوف تنتهي يوم الأربعاء القادم 24يناير 2024 وسط تكاتف جميع الإدارات من أجل إنجاح العملية الامتحانية.


كما تشكلت الورقة الامتحانية من ثلاثة أنماط مختلفة ، اشتملت على الأسئلة المقالية والموضوعية بنسب متفاوتة، وتم تصحيح الامتحانات إليكترونيًا في نفس اليوم من خلال وحدة القياس والتقويم لسرعة إعلان نتائج الطلاب، كما ستم إعلان النتائج أول بأول على الصفحة الرسمية للكلية وعلى الإيميل الجامعي للطالب، ومنصة عين شمس الإليكترونية ums الخاصة بإعلان نتائج طلاب مختلف الكليات وأنظمة الدراسة بها ليتمكن الطلاب من الاطلاع على تقديراتهم وموقفهم من تخطي الصف الدراسي من عدمه دون الحاجة للتوجه لمقر الكلية.


وأوضحت أنه تم تحويل المخالفين والمتجاوزين للتحقيق، وذكرت أن الأقسام التي سيتم إعلان نتائج الامتحانات بها اليوم هي أقسام : الحضارة الأوروبية القديمة، الدراسات الفلسفية، الجغرافيا ونظم المعلومات الجغرافية، اللغة العبرية وآدابها، الآثار ، الإعلام، الإرشاد السياحي ، إرشاد سياحي (فرنسي)، برنامج الدراسات الإسرائيلية.

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كما صرحت عميدة الكلية أنه سوف يتم إعلان نتائج باقي الأقسام والبرامج غدا فصاعدا، قبل بدء أجازة منتصف العام الدراسي ، فبالنسبة لنتائج أقسام المكتبات والمعلومات واللغات الشرقية فسيتم إعلانها غدا، وبالنسبة لأقسام التاريخ وعلم النفس والاجتماع واللغة الإنجليزية فالامتحانات مستمرة بها حتى نهاية الأسبوع.
كما سيتم فتح باب الالتماسات خلال الإجازة، وكذلك سوف يتم فتح باب تسجيل الإرشاد الأكاديمي في الأسبوع الأول من إجازة منتصف العام.


كما أكدت على أنه سوف يتم إتاحة العديد من الأنشطة الطلابية في إجازة نصف العام.


أما على صعيد قطاع الدراسات العليا فأعلنت عميدة الكلية أنه سوف يتم غدا إعلان نتائج الأقسام الآتية:
قسم اللغات الشرقية وآدابها،قسم اللغة الإنجليزية، قسم الحضارة الأوروبية، قسم الدراسات الفلسفية.

جامعة عين شمس كلية الآداب بجامعة عين شمس امتحانات الفصل الدراسي الأول ums المنصة الالكترونية ums

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