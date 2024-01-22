10 فئات | هؤلاء محرومون من إجازة 25 يناير وعيد الشرطة الخميس المقبل

تصدرت عبارة إجازة عيد الشرطة و25 يناير الرسمية الخميس المقبل، محرك البحث "جوجل" ومواقع التواصل الاجتماعي، والتي تأتي ضمن العطلات الرسمية التي يحصل العاملون بالقطاعين العام والخاص على إجازة رسمية مدفوعة بأجر فيها باعتبارها من الأعياد والمناسبات الرسمية.

10 فئات محرومة من الإجازة

ويتمتع بالإجازة كل العاملين في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام والقطاع الخاص، وفقا لقانون العمل رقم 12 لسنة 2003، الذي منح العاملين في القطاعين الخاص والحكومي إجازة في المناسبات الرسمية المختلفة مثل (الأعياد والثورات وغيرها من المناسبات الرسمية).

ومن المقرر أن يصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارا بأن يكون يوم الخميس الموافق 25 يناير 2024 إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين في الوزارات، والمصالح الحكومية، والهيئات العامة، ووحدات الإدارة المحلية، وشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام، وشركات القطاع الخاص؛ وذلك بمناسبة عيد الشرطة.

يحصل على الإجازة كل العاملين في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام والقطاع الخاص، وفقا لقانون العمل رقم 12 لسنة 2003، الذي منح العاملين في القطاعين الخاص والحكومي إجازة في المناسبات الرسمية المختلفة.

وهناك فئة من العمال والموظفين لا تحصل على إجازة عيد الشرطة وثورة 25 يناير الخميس المقبل وفقا للقانون، لما تمثله مهنتهم أو وظيفتهم من حيوية لا يمكن الاستغناء عنهم، ونصت المادة 52 على أنه: للموظف الحق الكامل بالإجازة وبأجر كامل خلال الأعياد والمناسبات الرسمية، التي يصدر بتحديدها قرار من الحكومة، بحد أقصى ثلاثة عشر يومًا في السنة.

عدد الإجازات الرسمية في 2024

ووفقا للقانون يحصل العاملون بالقطاعين الحكومي والخاص على إجازة رسمية مدفوعة بأجر الخميس المقبل، احتفالا بعيد الشرطة وثورة 25 يناير، وفق المعلن من رئاسة مجلس الوزراء ووزارة العمل.

وحدد قانون الخدمة المدنية ضوابط وآليات الإجازات مدفوعة الأجر، حيث نصت المادة 47 من القانون على أنه يستحق الموظف إجازة بأجر كامل عن أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية التى تحدد بقرار من رئيس مجلس الوزراء، ويجوز تشغيل الموظف فى هذه العطلات إذا اقتضت الضرورة ذلك، مع منحه أجرًا مماثلاً مضافًا إلى أجره المستحق أو إجازة عوضًا عنها.

ومن المقرر أن يكون عدد الإجازات الرسمية في 2024 بمصر نحو 121 يومًا، بواقع 17 يوما عطلة رسمية، يضاف إليها 104 أيام من مجموع العطلات الأسبوعية “يومي الجمعة والسبت”.

وبدأ العام الجديد 2024، بإجازات شهر يناير، التي تشمل إجازة عيد الميلاد الذي وافق يوم الأحد 7 من يناير 2024، وإجازة ثورة 25 يناير وعيد الشرطة التي توافق يوم الخميس 25 من يناير 2024.

ويحرص العديد من المواطنين على الاستمتاع بالإجازة بشكل إيجابي وسط أسرهم وهو ما ينعكس على أعمالهم بنشاط وحماس مجدد فالاستراحة والاستجمام دائما ما تزيد في زيادة الإنتاجية والتركيز في العمل، لذلك يحرص المواطنون على الاسترخاء وتصفية الذهن بعيدا عن ضغوط العمل، ما يعود على نفسيتهم بشيء من الإيجابية.

ضعف الأجر في هذه الحالة

ونصت المادة 52 على أنه: للموظف الحق الكامل بالإجازة وبأجر كامل خلال الأعياد والمناسبات الرسمية، التي يصدر بتحديدها قرار من الحكومة، بحد أقصى ثلاثة عشر يومًا في السنة.

أتاح القانون لصاحب العمل تشغيل العامل في هذه الأيام إذا اقتضت أو تطلبت ظروف العمل ذلك، ويستحق العامل خلال هذه الحالة بالإضافة إلى أجره عن هذا اليوم مثلي هذا الأجر “أجور مضاعفة”.

وأعطى القانون صاحب العمل الحق في تشغيل العامل في أيام الإجازات إذا اقتضت أو تتطلب ظروف العمل ذلك، ويستحق العامل خلال هذه الحالة بالإضافة إلى أجره عن هذا اليوم مِثلي هذا الأجر «أجور مضاعفة»، لما تمثله مهنهم ووظائفهم من أهمية مجتمعية كبيرة، حيث لا يمكن للعاملين بها الحصول على إجازة رسمية في الأعياد والمناسبات إذا استدعت الحاجة ذلك، ويتم تعويضهم بأجر مضاعف وفقا للقانون، وتأتي هذه الفئات كالتالي:

- الأطباء والممرضون بالمستشفيات.

- رجال الشرطة.

- الصحفيون.

- عمال المخابز.

- عمال محطات الوقود.

- رجال الإسعاف.

- خدمات النقل والسائقون.

- رجال الحماية المدنية.

- خدمات المياه والصرف.

- خدمات الكهرباء.